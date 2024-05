Žonglobalizace

Plzeň

Jízda historických vozidel

Setkání majitelů a příznivců historických automobilů a motocyklů se koná v sobotu 25. května v kempu Bolevák v Plzni. Veteran car club Plzeň pořádá 34. ročník Jízdy historických vozidel okolím západočeské metropole. Pohodové setkání automobilů a motocyklů je určeno pro nejstarší stroje, ale i pro ty novější do roku výroby 1968. Trasa v délce přibližně 80 kilometrů bude značena šipkami. Start a cíl je v kempu Ostende na břehu Boleveckého rybníka v Plzni, zde je též možné zajistit ubytování v chatkách.

Domažlice

Festival vína

Druhý ročník Domažlického festivalu vína se uskuteční v sobotu 25. května od 13 do 22 hodin náměstí Míru v Domažlicích. Nabídne výlet do světa vynikajících vín, lahodného street foodu a rytmů živé muziky. Své smysly potěší návštěvníci u 20 vinařských stánků, které představí ta nejlepší vína z Čech a Moravy. Na festivalu nebude chybět pestrá food zóna a bohatý kulturní program. Po celý den budou hrát k poslechu i tanci Cimbálová muzika Kyjovsko, kapela Realita a na závěr DJ Danda. Vstupné na akci bude zdarma.

Chříč

Chříčskej vohon

Festival „přijatelného kotlíkářství a podezřelých pokrývek hlavy“ hostí v sobotu od 16.30 do 23.45 hodin areál pivovaru Chříč. Místo, které je chráněnou dílnou, ožije v rytmu country a folku, chybět nebude ani kouřová vůně ohniště. Zahrady pivovaru rozezní vracející se Banana Split a Jeho Moralisté, Sketa Fotr, i noví interpreti jako Frankie and the Deadbeats. Návštěvníci se mohou těšit také na Jáchyma Topola. Slevu na vstupném získá každý, kdo dorazí v klobouku nebo s ještě podivnější pokrývkou hlavy.

Klatovy

Jemné linie rokoka

Malované, broušené i ryté rokokové sklo z doby mezi léty 1720 až 1790 se vyznačuje mimořádnou elegancí dekorů a jemností provedení. Výstava v klatovském Pavilonu skla je připravena ve spolupráci s Klatovskými katakombami jako doprovodný program Barokních jezuitských Klatov. K vidění jsou až 300 let stará elegantní rokoková skla s jemně provedenými dekory, která pocházejí z větší části ze soukromých sbírek a dosud nebyla nikdy veřejně vystavena. Více na www.pask-klatovy.cz.