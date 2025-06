Zpěvačka přiznala, že je ráda, že se stala patronkou právě těchto zvířat. „Želvy jsou pro nás rodinnou záležitostí. Kdysi jsem dala tátovi dřevěnou sošku želvy, on mi pak věnoval stříbrný řetízek se želvou a od té doby si dáváme dárky spojené se želvami,“ prozradila dávnou spojitost.

Ve výběhu se třemi samicemi a třemi samci se Sharon den Adelová cítila jako ryba ve vodě, i když jí v černém oblečení bylo v proskleném teráriu poměrně horko. Zvířata za asistence ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávníčka krmila mrkví a okurkou. Prozradila s úsměvem, že má želvy ráda také proto, že se tolik nehýbou a zkrátka jí neutečou.

„Sharon se stala patronkou největšího samce želvy obrovské, kterého tu máme. Je mu zhruba 25 let a váží přes 150 kilogramů,“ řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. S úsměvem dodal, že samec váží určitě víc, ale protože mají v zahradě jen váhu do 150 kilogramů, není tak jasné, kolik je to doopravdy.

Želvák dostal jméno Baba Haplo. Jde o kombinaci slov volně přeložených táta a talisman.

Propojení Metalfestu a plzeňské zoo pokračuje už řadu let. V minulosti se Metalfest stal partnerem a podporovatelem chovu celé řady zvířat. Pokřtění byli třeba medvědi hnědí, žirafy, krajta mřížkovaná, velbloud, dvouhrbý, vlci hřivnatí nebo nosorožec indický. Jejich kmotry se staly kapely Accept, Uriah Heep, Alice Cooper, Nightwish, Powerwolf, Hammerfall, Rage, Citron a další.

Na pódiu se vystřídá 25 skupin

Sharon den Adelová vystoupí se svojí kapelou hned vedle zoologické zahrady na pódiu lochotínského amfiteátru již v pátek večer. Největší metalový festival, který Plzeň dlouhodobě hostí, potrvá až do neděle.

Až do nedělní půlnoci se na čtrnáctém ročníku hudební akce vystřídá celkem pětadvacet hudebních skupin z celé Evropy a z USA. Pořadatelé očekávají podobně silnou návštěvnost jako v předchozích letech, to znamená více než deset tisíc návštěvníků, pro které je připravené zázemí včetně parkoviště, kempů, občerstvení a doprovodných služeb.

Přestože ani jeden za tří hudebních večerů není nijak tematicky definován, mohou fanoušci očekávat v průběhu pátečního programu především kapely s ženskými vokály, jako například Lacuna Coil, Epica a právě zmíněnou nizozemskou Within Temptation.

Headlinery sobotního a nedělního večera pak budou Kreator a King Diamond, u nichž se mohou diváci těšit na působivou scénografii. Mezi další hudební zajímavosti budou ale také patřit Stratovarius, Heaven Shall Burn nebo Death Angel.

Pro návštěvníky Metalfestu jsou připravené i doprovodné kulturní služby. Těmi jsou například zvýhodněné vstupné do plzeňské ZOO, na prohlídky Plzeňského Prazdroje či Gambrinusu a nebo do historického podzemí.