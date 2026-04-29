„Ze zoologické zahrady v Plzni byl odcizen zelený golfový elektrický vozík,“ informoval mluvčí Zoologické zahrady města Plzeň Martin Vobruba.
„Prosíme veřejnost o pomoc, kdyby jej kdokoliv kdekoliv nalezl odstavený nebo měl jiný poznatek, aby buď zavolal do zoo na číslo telefonu 378 038 325, nebo informoval přímo Policii České republiky,“ žádá Vobruba.
Vozík zmizel z areálu zoo v noci na úterý. Vypadal podobně jako ilustrační snímek, který zoo sdílí na sociálních sítích. Barvu měl zelenou.
„Vozík sloužil k rozvozu krmiva a dalších věcí a také k převozu zaměstnanců po areálu,“ vysvětlil mluvčí. Zoo jich má k dispozici několik.
Podle policie se neznámý pachatel vloupal do zázemí zoo a odcizil tam kromě vozíku také nářadí a vysílačky.
„Škoda je přes 100 tisíc korun. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Po pachateli pátráme,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
18. ledna 2021