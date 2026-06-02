Kmotrovství zvířat v plzeňské zoo je pro účinkující na Metalfestu tradiční. Před dvanácti lety tu předchozí mládě nosorožce indického Marušku pokřtil Alice Cooper, loni přijala kmotrovství želv Sharon den Adel z nizozemské symfonické metalové kapely Within Temptation.
Apu je už třetí potomek, který se narodil v Plzni samici nosorožce indického Manjule. V letech 2014 a 2017 to byly samice Maruška a Růženka, které nyní žijí ve Wroclavi a v Basileji.
Apu se narodil 23. listopadu 2025, měsíc před jeho narozením uhynul jeho otec, chovný samec Babuu, kterému bylo necelých 21 let. Manjula a malý samec jsou jedinými zástupci druhu v zoologických zahradách v ČR, v evropských zoo nyní žije okolo 70 indických nosorožců. Celosvětově, a to zejména v národních parcích, žijí zhruba tři tisíce nosorožců indických.
Plzeňský Apu váží v půlroce 350 kilogramů a je aktivnější a hravější než předchozí mláďata. V dospělosti bude vážit 2 až 2,5 tuny, mláďata se osamostatňují od matek ve věku okolo dvou let.
Plzeňský metalový festival Metalfest Open Air se letos v amfiteátru Lochotín koná už popatnácté. Tentokrát navíc startuje celé metalové léto v Plzni ještě o dva dny dříve než obvykle, ve středu 3. června večer megakoncertem hvězdných Sabaton a skvělými hosty, zpěvačkou Nightwish Floor Jansen a metalovými kapelami Majestice a Scardust.
Vzácné mládě nosorožce dostalo jméno Apu, váží už přes sto kilogramů
Švédští Sabaton mají k Plzni vztah, vystoupili tady už v před sedmi lety v rámci Slavností svobody. Kapela se ve svých textech zaměřuje na válečná a historická témata, navíc její zpěvák Joakim Brodén je po matce poloviční Čech.
„Tehdy projížděli město obrněným transportem, pak se s primátorem dívali z balkonu divadla na konvoj historických vozů a strašně se jim to líbilo,“ vybavuje si ředitel Metalfestu Jiří Daron.
Teď se Sabaton do Plzně vracejí, jejich koncert bude předcházet Metalfestu. „Skupina je pověstná tím, že vždy vozí velkou produkci. Přivezou největší tank v historii, který bude na pódiu. I setlist bude speciální a odlišný od toho, co hrávali při minulých koncertech v Česku,“ popsal Daron. „Kluci z kapely milují plzeňské pivo i město. Zůstávají tady několik dnů, takže je možná lidé potkají ve městě nebo v hospodě.“
Pětadvacet kapel z Evropy i zámoří
Jako předkapela vystoupí Floor Jansenová, zpěvačka Nightwish, která zazpívá i písně od své domovské skupiny. „Mimochodem, bubeník Sabatonu Hannes je manželem Floor a mají spolu děti, tak si třeba celá rodina udělá výlet do Plzně,“ směje se Daron. Zahrají také Majestica a Scardust.
Dva dny poté odstartuje Metalfest, na němž se hned první den představí headliner v podobě německých heavymetalových Accept. „Oslaví výročí padesát let a vezou speciální hosty a největší pódiovou show, jakou kdy měli,“ řekl Daron s tím, že jsou to naprostí profesionálové, kteří na pódiu vždy hrají s lehkostí a úsměvem na rtech.
Vystoupí také legendární thrashmetaloví Anthrax z USA. „Snažili jsme se je na Metalfest dostat spoustu let, ale skončilo to tím, že do Evropy v létě nepojedou. Po čtyřech letech to teď vyšlo i díky tomu, že vydali novou desku,“ popsal šéf přehlídky.
Sobota bude patřit melodickému metalu v podobě mezinárodního projektu Avantasia nebo amerických Kamelot, kteří do Evropy příliš často nejezdí. Neděle pak přinese loučení brazilské Sepultury, která odehraje poslední český koncert. „Sám se divím, že končí kariéru. Skvěle jim to hraje a ani nejsou tak staří,“ uvažuje Daron. „Škoda, protože kapela je ve výborné formě a kondici. Když u nás hráli v rámci rozlučkového halového turné, měli dvakrát vyprodané O2 Universum v Praze,“ upozornil.
19. prosince 2025
Představí se i němečtí Battle Beast s novou zpěvačkou. „Zvědaví jsme všichni, nahradit bývalou frontmanku Noru nejde, ať už hlasově nebo vizuálně. Ale dobrá věc je, že muziku skládají ostatní členové, Nora se na tom nepodílela, takže hudba zůstává identická a jde jen o změnu za mikrofonem,“ vysvětlil Daron.
Fanoušky hardrocku pak v neděli potěší Gotthard, kterým se přezdívá švýcarští Scorpions, či Eclipse.
Metalfest nabídne dohromady pětadvacet kapel z Evropy i zámoří a více než třicet hodin živé metalové hudby. Třídenní vstupenka vyjde na 2 990 korun, jednodenní stojí 1 890, stejně jako koncert Sabaton. Pro fanoušky jsou připravené i kempy v okolí amfiteátru, kde můžou stanovat či zaparkovat karavan. Otevřené budou už od středy. V areálu se bude platit náramkem s čipem, a s čipem Sabaton budou moct fanoušci platit i na festivalu Metalfest.