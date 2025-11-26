V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

Valentýna Bílá
  11:32aktualizováno  11:32
V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození měla jedno společné - proběhla vždy v neděli nad ránem.

„V neděli 23. listopadu se v šest hodin ráno narodil sedmnáctileté samici nosorožce indického Manjule třetí potomek, zdravý samec,“ informoval mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

V plzeňské zoo se po devíti letech narodilo mládě nosorožce indického. Je to sameček.
V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický
V plzeňské zoo se po devíti letech narodilo mládě nosorožce indického. Je to sameček.
V plzeňské zoo se po devíti letech narodilo mládě nosorožce indického. Je to sameček.
Plzeňská zoo přišla o nosorožce indického Baabuu, v úterý by oslavil 21. narozeniny.
Radost z narození přírůstku přišla necelý měsíc poté, co na srdeční selhání uhynul dvacetiletý samec Baabuu, otec právě narozeného samečka.

Samice Manjula porodila v roce 2014 Marušku a o tři roky později Růženku. Obě už v Plzni nežijí, nový domov jim chovatelé zajistili ve Vratislavi a Basileji.

V zoo uhynul nosorožec indický Baabuu, očekává se ale narození jeho potomka

„Manjula dodržela i potřetí pravidlo rodit v neděli po ránu, v minulosti to ovšem bylo poměrně brzy po půlnoci,“ doplnil Vobruba k narození tentokrát samečka. Aktuálně váží 50 kilogramů. Jak se bude jmenovat, zatím není jasné.

Jejich pavilon zůstane do odvolání uzavřen. Pokud vše půjde dobře a mláděti se bude dařit, první návštěvníci by samečka mohli vidět den před Vánoci.

Manjula a malý samec jsou v současnosti jedinými zástupci svého druhu v zoologických zahradách v České republice. „V evropských zoo žije aktuálně okolo 70 indických nosorožců. Africké nosorožce chovají pouze v královédvorském Safari Parku a Zoo Zlín,“ vyjmenoval Vobruba.

