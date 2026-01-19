Plzeňská zoo musela uspat opici, někdo z návštěvníků ji patrně nakrmil

Valentýna Bílá
  14:32aktualizováno  14:32
Lidé i přes opakované zákazy znovu krmí zvířata v zoologických zahradách. Jeden z posledních případů se odehrál v plzeňské zoo, kde mají špatné zkušenosti zejména u výběhů s primáty a kopytníky. Tentokrát to odnesla opička makaka lvího, museli ji utratit.

Plzeňská zoo musela nechat uspat samici makaka lvího. Někdo z návštěvníků ji pravděpodobně nakrmil. | foto: ZOO Plzeň

„Naše zvířata nemají hlad,“ upozorňuje zoologická zahrada na svém facebookovém profilu v textu nad fotkou opice, která leží na stole veterinární ordinace.

Potíže s návštěvníky, kteří se snaží nakrmit, nebo už dokonce krmí zvířata, řeší zoo během zimních měsíců opakovaně.

„Nejčastějším cílem bývají primáti a kopytníci. U obou zmiňovaných kategorií zvířat to může způsobit problémy vedoucí ke zdravotním potížím, které mohou být neslučitelné se životem,“ upozorňuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Je hladová, nestarej se, hájil muž ládování opice čokoládou. Zoo hledá jeho i svědka

Veterináři se nedávno museli uchýlit k eutanazii a uspali jednu ze samic makaka lvího. Právě makakům návštěvníci často házejí jídlo na ostrov nebo ho prostrkávají přímo do klece.

Hlavní příčinou zhoršení zdravotního stavu byla invaginace střeva, což je laicky řečeno vsunutí střeva do sebe. „To způsobí zneprůchodnění střeva, následně jeho nekrózu a sepsi. Na začátku toho všeho mohlo být právě nakrmení návštěvníkem,“ popisují chovatelé.

Apelují tímto na návštěvníky, aby zvířata opravdu nekrmili. Mají své krmné dávky a skutečně hlady netrpí.

Nic špatného jim nedáváme, hájí se návštěvníci

Často se chovatelé setkávají s názorem některých návštěvníků, že jim přece nic špatného nedávají.

„To se sice může na první pohled zdát, ale opak je pravdou. Leckdy může způsobit potíže i obyčejné překrmení. Stejně tak jsou zvířata, která mají individuální krmnou dávku kvůli jejich zdravotnímu stavu nebo věku a komodity, které návštěvník zvířeti podá, mohou jeho zdravotní stav rapidně zhoršit. Jedná se například o alergie, obsah cukru a tak dále,“ vyjmenovali.

Právě kvůli těmto návštěvníkům už zoo zrušila průchozí ostrov s lemury nebo průchozí voliéru s drápkatými opicemi.

„V případě lemurů docházelo prokazatelně k úhynům, které byly způsobené návštěvníky, a to ať nevhodným krmením, tak úrazy, jako byly například vyražené zuby kočárkem,“ uzavírá zoo s tím, že pokud si někdo z návštěvníků chce opravdu zkusit zvířata nakrmit, může využít zážitkové programy, které zoologická zahrada nabízí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Slavnostní ceremoniál Czech Press Photo 2025

19. ledna 2026  15:48

Obyvatelé Zlínského kraje budu moci s krajským úřadem komunikovat přes ePortál

ilustrační snímek

Zlínský kraj připravuje nové on-line služby pro obyvatele i organizace. Nový ePortál od letošního jara lidem zjednoduší komunikaci s krajským úřadem. Lidé...

19. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Pardubickém kraji klesl výskyt akutních respiračních chorob včetně chřipky

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji se minulý týden snížil výskyt akutních respiračních chorob včetně chřipky o 12 procent. V přepočtu na 100.000 obyvatel v kraji připadalo...

19. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Festival Smetanovské dny v Plzni propojí hudbu, výtvarné umění a sympozium

ilustrační snímek

Program propojující hudbu, výtvarné umění, divadlo, literaturu a vědecké bádání nabídne i letos plzeňský festival Smetanovské dny. Program 46. ročníku zahrnuje...

19. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách,...

19. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Dotaci na obnovu domů po záplavách chce 1284 žadatelů z Olomouckého kraje

ilustrační snímek

O dotaci ze státního programu Živel 3, ze kterého mohou majitelé nemovitostí poničených předloňskými záplavami získat na jejich obnovu dotaci až tři miliony...

19. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Dotaci na obnovu domů po záplavách chce 1284 žadatelů z Olomouckého kraje

ilustrační snímek

O dotaci ze státního programu Živel 3, ze kterého mohou majitelé nemovitostí poničených předloňskými záplavami získat na jejich obnovu dotaci až tři miliony...

19. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Odpadová společnost OZO Ostrava podpoří výsadbu a údržbu zeleně ve městě

ilustrační snímek

Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos znovu podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně ve městě. Bude je opět financovat z výtěžku takzvaného...

19. ledna 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Dvoře Králové se dva muži nadýchali oxidu uhelnatého, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři dnes dopoledne ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vyjížděli do jedné firmy k lidem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Dvěma mužům...

19. ledna 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Dobrovolní hasiči z Ostravy-Heřmanic mají zbrojnici opravenou za 51 milionů Kč

ilustrační snímek

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Ostrava-Heřmanice má zrekonstruovanou zbrojnici. Dvouletá modernizace budovy v Požární ulici ve Slezské Ostravě stála téměř 51...

19. ledna 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.