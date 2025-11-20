„První mládě se vylíhlo na Halloween 31. října. Pak se stala raritní událost. O týden později, tedy 7. listopadu, se z jednoho vejce vylíhla další dvě mláďata,“ pochlubil se unikátem chovatel Filip Hais.
Přiznal, že měl trochu obavu, jestli se nevylíhnou třeba srostlá siamská dvojčata. „Naštěstí se to nestalo a jsou to krásná dvojčata. Udělalo nám to velkou radost,“ dodal Hais s dovětkem, že dvojčata jsou vzhledem k tomu, že byla v jednom vejci, velikostně i na váhu zhruba poloviční, než jejich sourozenec, který se vyvíjel v jednom vejci. „Vypadají ale krásně a zdravě.“
Podle něj není nikde na světě zdokumentované, že by se z jednoho vejce vylíhla dvě mláďata varanů modrých. „U jiných ano, ale u těchto ne,“ tvrdí chovatel.
Jeho kolega zoolog Karel Kodejš doplnil, že jedináček měl při vylíhnutí 11 gramů, jednovaječná dvojčata kolem šesti gramů. Za dospělé je lze považovat zhruba ve třech letech. „Snůšky bývají většinou oplozené kolem čtyř let,“ podotkl Filip Hais. Samice se dožívají kolem deseti let, samci zhruba o pět let více.
V Akva Teře na Palackého třídě aktuálně chovají 11 varanů s tyrkysově modrým zabarvením. Poslední tři mláďata jsou již čtvrtou plzeňskou generací, předtím se mláďata vylíhla v roce 2022.
První pár se do Plzně dostal v roce 2004 jako zvíře zabavené z pašování, protože právě plzeňská a pražská zoo jsou záchytnými zahradami pro tato zvířata.
„Poprvé jsme odchovali varany modré v roce 2006. Spolu s kolínskou zoo jsme byli vůbec první institucí na světě,“ připomněl úspěch mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba.
„Varan modrý je endemitem indonéského ostrova Batanta, což je ostrov v západní části Nové Guinei. Ostrov Batanta je ze všech ostrovů nejmenší, má něco přes 400 kilometrů čtverečních, což rozlohou připomíná Prahu. Nikde jinde na světě tento druh varana nežije, proto je ze všech druhů varanů nejvzácnější,“ vysvětlil unikátnost chovu Kodejš.
Varani žijí v deštných pralesích a palmových porostech. Dorůstají do délky až kolem jednoho metru, ocas tvoří až polovinu délky. Díky jejich štíhlému tělu, dlouhému ovíjivému ocasu a dlouhým prstům s ostrými drápy se tito varani dokážou velmi obratně pohybovat po stromech. Živí se hmyzem a drobnými obratlovci. Mláďatům dávají chovatelé malé cvrčky.