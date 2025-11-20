Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Autor: vb, pol
  14:52aktualizováno  14:52
Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná mláďata. Jsou sice menší, než jejich sourozenec, ale mají se čile k světu.

„První mládě se vylíhlo na Halloween 31. října. Pak se stala raritní událost. O týden později, tedy 7. listopadu, se z jednoho vejce vylíhla další dvě mláďata,“ pochlubil se unikátem chovatel Filip Hais.

Přiznal, že měl trochu obavu, jestli se nevylíhnou třeba srostlá siamská dvojčata. „Naštěstí se to nestalo a jsou to krásná dvojčata. Udělalo nám to velkou radost,“ dodal Hais s dovětkem, že dvojčata jsou vzhledem k tomu, že byla v jednom vejci, velikostně i na váhu zhruba poloviční, než jejich sourozenec, který se vyvíjel v jednom vejci. „Vypadají ale krásně a zdravě.“

Podle něj není nikde na světě zdokumentované, že by se z jednoho vejce vylíhla dvě mláďata varanů modrých. „U jiných ano, ale u těchto ne,“ tvrdí chovatel.

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se vylíhla z jednoho vejce, což je dosud nepopsaný světový unikát. Na snímku vlevo je sourozenec, který byl ve vejci sám. Vpravo jsou dvojčata. (20. listopadu 2025)
Varan modrý. Plzeňská zoo jich aktuálně chová jedenáct. (20. listopadu 2025)
Varan modrý. Plzeňská zoo jich aktuálně chová jedenáct. (20. listopadu 2025)
Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se vylíhla z jednoho vejce, což je dosud nepopsaný světový unikát. (20. listopadu 2025)
Chovatel Filip Hais představuje mládě vzácného varana modrého. Vzadu je dospělý jedinec. (20. listopadu 2025)
11 fotografií

Jeho kolega zoolog Karel Kodejš doplnil, že jedináček měl při vylíhnutí 11 gramů, jednovaječná dvojčata kolem šesti gramů. Za dospělé je lze považovat zhruba ve třech letech. „Snůšky bývají většinou oplozené kolem čtyř let,“ podotkl Filip Hais. Samice se dožívají kolem deseti let, samci zhruba o pět let více.

V Akva Teře na Palackého třídě aktuálně chovají 11 varanů s tyrkysově modrým zabarvením. Poslední tři mláďata jsou již čtvrtou plzeňskou generací, předtím se mláďata vylíhla v roce 2022.

První pár se do Plzně dostal v roce 2004 jako zvíře zabavené z pašování, protože právě plzeňská a pražská zoo jsou záchytnými zahradami pro tato zvířata.

Vzácné zmije mají mláďata, pavoučí ocas se jim zatím nevyvinul

„Poprvé jsme odchovali varany modré v roce 2006. Spolu s kolínskou zoo jsme byli vůbec první institucí na světě,“ připomněl úspěch mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

„Varan modrý je endemitem indonéského ostrova Batanta, což je ostrov v západní části Nové Guinei. Ostrov Batanta je ze všech ostrovů nejmenší, má něco přes 400 kilometrů čtverečních, což rozlohou připomíná Prahu. Nikde jinde na světě tento druh varana nežije, proto je ze všech druhů varanů nejvzácnější,“ vysvětlil unikátnost chovu Kodejš.

Varani žijí v deštných pralesích a palmových porostech. Dorůstají do délky až kolem jednoho metru, ocas tvoří až polovinu délky. Díky jejich štíhlému tělu, dlouhému ovíjivému ocasu a dlouhým prstům s ostrými drápy se tito varani dokážou velmi obratně pohybovat po stromech. Živí se hmyzem a drobnými obratlovci. Mláďatům dávají chovatelé malé cvrčky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

V návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje činí příjmy 38,2 mld.,výdaje 39,7 mld. Kč

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj pro rok 2026 počítá v návrhu rozpočtu s příjmy 38,2 miliardy a výdaji 39,7 miliardy korun. Je v něm dosud nejvyšší objem vlastních zdrojů, a...

20. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  14:43

Masarykova univerzita spouští platformu propojující znalce s akademiky

ilustrační snímek

Odbornou platformu, která propojí soudní znalce s akademickým prostředím, spouští Masarykova univerzita v Brně. MUNI Forensic Hub má poskytovat znalcům a...

20. listopadu 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Havárie potrubí v Praze. Desetitisíce lidí bylo bez vody, výpadek nahradil jiný zdroj

Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...

Jihovýchod Prahy ve čtvrtek zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody mělo přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací...

20. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  16:12

Enabot vstupuje do České republiky a na Slovensko: chytrá rodinná robotika, která mění způsob, jak se staráme o děti, domácnost i mazlíčky.

20. listopadu 2025  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Alavis jako značka vítězů podpořil film Neporazitelní

20. listopadu 2025  16:04

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

20. listopadu 2025  16:02

V Jeseníkách začne lyžařská sezona příští pátek, vleky spustí jako první Branná

ilustrační snímek

Lyžařská sezona v Jeseníkách začne příští týden v pátek, jako první již tradičně spustí vleky lyžařský areál v Branné na Šumpersku. Podle provozovatele...

20. listopadu 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Rožnovský skanzen připravil vánoční akce, bude jarmark i Živý betlém

ilustrační snímek

Vánoční programy připravuje na adventní období Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Uskuteční se tam Mikulášský podvečer, Vánoční...

20. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

Investika realitní fond expanduje na regionálním polském realitním trhu akvizicí druhé fáze špičkového administrativního komplexu Centrum Południe ve Wrocławi

20. listopadu 2025  15:54

Společnost Kolmar Korea byla podruhé za sebou zařazena do žebříčku časopisu TIME

20. listopadu 2025  15:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Nový úsek dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami je krátce před dokončením....

Ačkoli v těchto dnech tak trochu všechny překvapil brzký nástup zimy a předpovědní modely naznačují, že ochlazení nebude jen krátkodobou záležitostí, dokončovaný úsek důležité dopravní tepny v podobě...

20. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

20. listopadu 2025  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.