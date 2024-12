Kluka neměla a najednou svatba, popsala svědkyně zotročovanou kamarádku

Pro uspokojení luxusního stylu života si oběti podle spisu musely brát půjčky a úvěry, peníze chtěl i od rodin dívek. „Nutil je k nechutnostem, které se jim hnusily. Ale musely ho poslouchat na slovo. Situace došla až k tomu, že na toaletu směly jen s jeho výslovným svolením. I tam je hlídal,“ popsala při zářijovém zahájení soudu státní zástupkyně Věra Brázdová.

Dvě z poškozených se zřejmě do konce života psychicky nesrovnají s tím, co zažily. Třetí uvažovala o sebevraždě.

Souzený muž obvinění odmítá. „Ty skutky jsem nespáchal já, ani nikdo jiný. Nic z toho, co je popsané v obžalobě. Dělají ze mě nejhoršího kriminálníka za posledních 20 let. Napadání, týrání, zesměšňování, znásilňování, dehonestování – nic z toho se ve skutečnosti nestalo. Ani jednu z těch dívek jsem nemlátil. Jejich výpovědi jsou vykonstruované, nastavené tak, aby mě poškodily,“ odmítl okamžitě obžalobu.

Studium bylo pro dívku největší prioritou

Peněz prý měl dost ze sázek, dívky podle jeho verze měly naprostou volnost. „Zatímco nakupovaly, já si objednával placené společnice, ty si účtovaly osm tisíc na hodinu,“ tvrdil muž bez práce, který u soudu přiznal, že hodně pil alkohol a také bral drogy.

Příběh jedné z obětí popisovala ve čtvrtek u soudu její kamarádka z vysoké školy. Studovaly spolu. Pak se jejich cesty rozešly, protože svědkyně začala pracovat a školu dál dělala dálkově. „Když jsem se dozvěděla, že ona chce odejít ze školy, byl to pro mě šok. Studium pro ni bylo největší prioritou. Než jsem přestoupila na dálkové studium, ona neměla žádného kluka, s nikým si nepsala, nechodila ani na akce,“ líčila svědkyně.

Po několika měsících se jí kamarádka ozvala, jestli by jí mohla vrátit 200 korun. „Bylo mi to divné, protože ve škole jsme to neřešily, jednou jsem platila já, jednou ona. Peníze jsem jí poslala. Ověřovala jsem si, jestli jí došly. Řekla, že ano, děkovala. Pak mi od ní začaly chodit zprávy, ty nebyly psané jejím stylem. Psala, že potřebuje půjčit na svatbu, že má i nějaké dluhy,“ popisovala svědkyně.

Kamarádka ze studií psala, že potřebuje půjčit 10 tisíc, pak že vrátí patnáct. „Nedávalo mi to smysl, vždyť na škole neměla kluka a najednou tak rychle svatba? Napsala jsem, že tolik nemám. Poslala jsem jí asi tisíc nebo dva. Potom mi začaly chodit další žádosti o půjčení. Po každé z nich jsem měla během pěti minut deset zmeškaných volání přes Instagram. Přišlo mi to hrozně zvláštní, že by mi tolikrát volala, že by vůbec volala. Ona, introvert, která hlavně psala,“ pokračovala svědkyně.

Zprávy z různých instagramových profilů

Podle ní byly zprávy jen o penězích. „Ty nepsala ona, byly neosobní. Přišlo mi to všechno nelogické, jako kdyby psal někdo, kdo je zmanipulovaný, nesvéprávný. Kontaktovala jsem proto její sestru. Ta se mi ozvala obratem, a říkala, ať jí hlavně nepůjčuju. Popisovala, že situace je pro rodinu zoufalá, že jsou z mé kamarádky na nervy. Prý se úplně změnila. Odstěhovala se za pánem do Varů a oni zjišťují, kolik si kde napůjčovala peněz,“ líčila u soudu svědkyně.

Ta dodala, že zprávy a zmeškaná volání byly ze čtyř instagramových profilů. Když se snažila volat zpátky, telefon jen vyzváněl, nikdo ho nebral. „Pochopila jsem, že se něco děje,“ dodala mladá žena.

Teď, když už vše skončilo, se prý její kamarádka snaží vrátit do normálního života i dodělat školu. „Bojím se ale, pokud to byl opravdu její první vztah, jak těžce ji poznamenal do budoucna,“ řekla svědkyně.

Podle obžaloby se muž seznamoval s dívkami na internetu. Kriminalisté zdokumentovali, že jednu dívku ovládl poté, co jí začal tvrdit, že má její erotické obrázky, a pokud nebude dělat, co řekne, zveřejní je. Před další vystupoval jako obrovský boháč.

Soud bude pokračovat v příštím roce. Státní zástupkyně pro obžalovaného požaduje přes deset let vězení.