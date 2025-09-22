Úraz se stal minulou středu dopoledne. Podle serveru Krimi Plzeň to bylo ve firmě Doosan Škoda Power.
Mluvčí zdravotnických záchranářů následně událost potvrdit. „V objektu technické budovy zasahovali naši záchranáři z RV a RZP a inspektor provozu,“ uvedl Luboš Bouček.
„Sedmapadesátiletý muž utrpěl devastační poranění horní končetiny po oblast předloktí při práci na soustruhu,“ dodal Bouček.
Po základním zajištění ho záchranáři při vědomí a ve stabilizovaném stavu transportovali na emergency Fakultní nemocnice v Plzni.
Případem se zabývají policisté.