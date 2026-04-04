Zřícenina Radyně u Plzně zahajuje sezonu s novou expozicí a prvním kastelánem

S novou podobou expozice a také s prvním kastelánem vstupuje dnes do nové návštěvnické sezony zřícenina Radyně ve Starém Plzenci u Plzně. Město získalo pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. v roce 1925. Kastelána ale až dosud nikdy neměl. Se zříceninou, zdaleka viditelnou dominantou okolí Plzně, má Starý Plzenec i další plány. Připravuje se studie na úpravy hradu, který každoročně navštíví přes 20.000 lidí, řekl ČTK starosta Jan Eret (Pro Plzenec).
"Jsme rádi, že kastelána máme. Má plno dobrých nápadů, které by chtěl realizovat. Kromě Radyně má na starosti i naši další významnou památku - areál hradu Stará Plzeň," řekl starosta. Původní hrad Stará Plzeň z 10. století byl jedním z nejvýznamnějších opěrných bodů v západních Čechách. Do dneška se zachovala pouze rotunda sv. Petra a Pavla, valy a odkryté základy kostelů.
Nová hradní expozice propojuje autentickou středověkou atmosféru s moderním pojetím historie. Nahradila několik let starou expozici, která se věnovala pohádkám a tajemným bytostem z pověstí o hradě. "U nás se nedochovalo žádné původní vybavení. Ve spodním patře jsme připravili ukázku středověké kuchyně a jídelny. I v dalších prostorách se chceme postupně zaměřovat na ukázky středověké každodennosti. Při přípravě nové expozice bylo mým hlavním záměrem, aby hrad k návštěvníkům promlouval srozumitelně. Chtěl jsem propojit fakta o dějinách Radyně v kontextu celého českého státu s vizuálním zážitkem každodenního života ve středověku," řekl kastelán Libor Šimůnek.
Legendy spojené s Radyní dostanou prostor mimo hrad, například na nové stezce. "Na 12 zastaveních stezky, vedoucí od parkovací plochy k infocentru, se návštěvníci seznámí s legendou o Radoušovi prostřednictvím ilustrací akademického malíře Vladimíra Havlice a úryvků písní Milana Benedikta Karpíška," řekl místostarosta Václav Benedikt.
Změna expozice je podle kastelána i starosty prvním z mnoha kroků, které mají učinit Radyni ještě atraktivnějším turistickým cílem a odstartovat novou éru památky. V nejbližší době by měly být známé první výstupy ze studie na úpravy hradu a jeho okolí, kterou město zadalo. Uvažuje se například o tom, jak hrad co nejlépe chránit před vlivy počasí. Ve hře je zastřešení nádvoří tak, aby pohledově nezměnilo vzhled Radyně, jejíž typická silueta se stala i symbolem pro zříceniny v turistických mapách.
Každoročně stojí městskou kasu opravy památky několik milionů korun. Pokračuje se například opravami zdiva hradu, protože kvůli chybějícímu zastřešení se opakovaně pojivo zdiva vyplavuje. Letos se bude pokračovat také s rekonstrukcí cenné historické vápenné pece, možná nejstarší v Česku, dodal Eret.