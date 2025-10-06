Opozice plzeňskému hejtmanství vyčítá, že zvýšení je příliš strmé a může nakonec vést k nápadu na privatizace nemocnic.
„Úhradová vyhláška pro příští rok zvýhodňuje nemocnice přímo řízené ministerstvem, které již nyní mají na účtech přes 32 miliard korun. Kraje pak musí suplovat úhradovou vyhlášku. Jako hejtman ostře odmítám toto jednání,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z ANO.
Ministerstvo zdravotnictví navrhuje na příští rok vyhlášku s náklady 562,8 miliardy korun, o 6,5 miliardy korun vyššími než příjmy. V definitivním znění musí být vyhláška zveřejněna do konce října.
„Dohodovací řízení o vyhlášce už bylo ukončeno, teď je rozhodnutí, jak bude vyhláška vypadat, na straně ministra,“ vysvětlil Alan Sutnar, náměstek pro léčebnou péči krajské Stodské nemocnice. Vyhláška tedy není definitivní, a může se změnit.
Kraj přidal nemocnicím na platy, zaměstnanci dostanou o 1 400 korun víc
Vedení kraje upozorňuje i na to, že se zvětšují rozdíly mezi platbami za výkony ve fakultních nemocnicích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, a mezi menšími nemocnicemi, kam patří i čtyři akutní nemocnice Plzeňského kraje. „Třeba za operace kyčelních kloubů nebo i za porody dostávají fakultní nemocnice mnohem víc,“ upozornil Farhan.
Na to si různá vedení kraje stěžují ale dlouhodobě. Vyplývá to z toho, že každý rok pokrývá kraj ztráty nemocnic, které jsou nazývané SOHZ neboli platby za službu obecného hospodářského zájmu. Třeba v roce 2023 bylo SOHZ 368, loni 371,5.
Bývalý náměstek hejtmana Pavel Hais z Pirátů, který je v krajském zastupitelstvu v opozici, před volbami řekl, Farhanova ostrá kritika úhradové vyhlášky je jeho předvolební kampaní, protože se chce dostat z posledního místa kandidátky ANO do parlamentu.
Farhan to odmítl s tím, že se jen pere za vyšší platby pro krajské nemocnice. Za to nyní bojuje i Asociace českých a moravských nemocnic v čele s Michalem Čarvašem, podle kterého menším nemocnicím budou v roce 2026 chybět dvě miliardy.
Hais si myslí, že zvýšení SOHZ z 371,5 na letošních zhruba 490 milionů je moc velký skok. V této souvislosti kritizuje letošní plošné zvýšení platů o 1 400 korun pro každého zaměstnance nemocnic Plzeňského kraje, což přišlo hejtmanství na zhruba 70 milionů.
„Nařídil to předseda ANO všem hejtmanům za ANO. Ti by ale při zvyšování platů měli brát ohled i na výkonnost jednotlivých nemocnic,“ říká Hais. „Když zvyšování mezd nadiktují politici, management je tam zbytečný, to je strašně nebezpečné,“ dodává.
Nemocnice kraje loni opět snižovaly ztráty, pomohly jim úhrady za covid
Ukazuje to na příkladu Domažlické nemocnice, kde SOHZ stouplo ze 70 milionů v roce 2024 na asi 130 až 140 v letošním roce. „Protože se tam stejně jako jinde zvedly mzdy, ale nemocnice nemá výkonnost, eviduje se tam velká neefektivita,“ nastínil Hais.
„Když jsem vedl zdravotnictví, neefektivitu jsme řešili i ve Stodské nemocnici, kde se našlo řešení v podobě zrušení porodnice. Výkony se tam nakonec zvedly v oblasti jednodenní chirurgie a efektivita se zvýšila, Stodská nemocnice je na cestě být nejlepší v kraji. Je to jen o managementu,“ vysvětlil Hais.
Podle něj je takto skokové zvyšování SOHZ velmi nebezpečné, protože může vést k tomu, že už politici na ztráty nemocnic nebudou chtít přispívat a může dojít k nápadu nemocnice zprivatizovat.
Na to reagoval Sutnar. „Úhradová vyhláška má obory, které jsou lépe a které jsou hůře placené, soukromý subjekt nemůže počítat s žádnou dotací, proto hůře placené obory může rušit. V současné době tyto méně lukrativní obory zajišťují právě krajské nemocnice,“ vysvětlil.