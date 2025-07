Kraj tak přistupuje na radu stomatologické komory, která nízkoprahové zařízení již dříve navrhovala. Jan Netolický, předseda Okresní stomatologické komory Plzeň, pod kterou patří tři plzeňské okresy a také Tachov a Rokycany, již dříve uvedl, že v nízkoprahové ordinaci by se neřešily jako na pohotovosti jen akutní věci, což často končí vytržením zubu.

„Pro řadu zubů, kdyby se měly zachránit, je nutná série několika návštěv a kombinace toho, aby pacient měl kam jít a aby byl tak zodpovědný, že přijde,“ sdělil Netolický s tím, že nízkoprahové zařízení by fronty na klasické pohotovosti mohlo odstranit.

Výhodou nízkoprahové ordinace je podle Netolického i to, že lékař tam pracuje v běžné ordinační době a ne jako na pohotovosti, kde kraj platí další hodiny večer a v noci.

Pohotovost využívají především agenturní pracovníci z ciziny

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup z ANO doufá, že se výběrové řízení na rozšíření pohotovosti i zřízení nízkoprahové ordinace podaří vypsat do září. „Lidé by pak mohli přejít z pohotovosti do nízkoprahové ordinace, aby se vyřešil jejich hlavní problém. Tím je fakt, že se opakovaně vracejí za čtyři až šest měsíců na pohotovost,“ sdělil Soukup.

Podobné informace vyplynuly i z analýzy, kterou si nechala zpracovat v roce 2022 EUC klinika. Podle ní pouze 30 procent osob vyžadujících ošetření na pohotovosti EUC bylo z řad klientů zdravotních pojišťoven, kteří jsou u stomatologa registrovaní, 70 procent tvořili agenturní pracovníci z ciziny a lidé, kteří nemají svého stomatologa. Pro tento typ klientely je podle Netolického problém sehnat klasického stomatologa, protože většina nepřibírá nové pacienty.

Že by výběrové řízení k rozšíření zubní pohotovosti a zřízení nízkoprahové ordinace mělo být vypsáno do září, uvedl na posledním krajském zastupitelstvu hejtman Kamal Farhan z ANO. „Ale také se nikdo nemusí přihlásit,“ poznamenal.

Kraj již dříve slíbil, že proces přípravy, vyhlášení a administrace výběrového řízení by mohl být dokončen do poloviny roku 2025. Soukup skluz vysvětlil tím, že je těžké najít někoho, kdo by mohl být dodavatelem služby. „Protáhlo se to i kvůli tomu, že do hry jsme přibrali také možnost nízkoprahové ordinace,“ nastínil Soukup.

Připomněl i to, že kraj má od primátora města Plzně nabídku na spolupráci – pro nízkoprahovou ordinaci může zajistit prostory nebo poskytnout finanční příspěvek.

Na stole ale zůstává zmiňovaná otázka, jestli se do připravovaného výběrového řízení na druhou pohotovost někdo přihlásí. Třeba v roce 2022 musel totiž kraj výběr opakovat a druhý pokus znamenal přisypat téměř pět milionů korun. Dlouholetý poskytovatel zubní pohotovosti v kraji EUC klinika v Plzni, se nakonec do tendru na poskytování služeb v letech 2023 až 2026 přihlásila jako jediná.

Kolik lidí navštívilo zubní pohotovost? V roce 2023 bylo na EUC klinice ošetřeno 9 216 pacientů.

V roce 2024 se počet zvýšil o téměř šest procent na 9 763 pacientů.

Veřejná zakázka na provoz zubní pohotovosti byla pro období 2024 až 2026 nakonec soutěžena s maximálním finančním limitem 17,88 milionu korun. „Tato částka zahrnuje provozní náklady, přičemž skutečné úhrady se odvíjejí od reálného počtu pacientů. Pokud by došlo k rozšíření kapacity zubní pohotovosti, lze očekávat navýšení nákladů, především v případě prodloužení ordinačních hodin nebo přidání další směny,“ přiblížil Soukup.

Kdyby se do prvního kola výběrového řízení nikdo nepřihlásil, bylo by podle něj nutné vyhlásit nové výběrové řízení s upravenými podmínkami.

Zástupce opozice v krajském zastupitelstvu Richard Pikner z TOP 09 uvedl, že snahu o rozšíření zubní pohotovosti i vznik nízkoprahové ordinace podporuje, ale obává se toho, že se v současné situaci, kdy je kritický nedostatek zubařů, se záměr nezdaří.