Zvířata neměla prostor, všude špína. Veterináři odebrali zanedbané psy a husy

Veterináři v chovu zasahovali 2. června. „V chovu se v době kontroly v nevhodných podmínkách nacházeli dva psi molossoidního plemene; dospělý pes a štěně. Dospělý pes byl vyhublý, ve zhoršeném výživném stavu se nacházelo také štěně,“ konstatoval Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy.
Kotce, v nichž psi žili, byly podle zjištění veterinářů znečištěné trusem a plné potenciálně nebezpečného materiálu. „Bouda i kotec pro dospělého psa byly nevyhovujících rozměrů. Podomácku vyrobená bouda byla tvořená kombinací palety, papírové krabice a polystyrénu,“ popsal je Vorlíček.
Krmivo podle vyjádření chovatelky psi dostávali na zem mimo kotec. Vodu jim pak dovážela v kanystru. „Vzhledem k fotografiím, které úřady před kontrolou obdržely v rámci podnětu byl dopředu preventivně kontaktován útulek z Němčovic na Rokycansku, jenž okamžitě reagoval a na místo vyslal svůj tým,“ doplnil mluvčí.
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Zástupci obce s rozšířenou působností na místě na návrh veterinářů rozhodli o odebrání a umístění psů do předběžné náhradní péče do uvedeného útulku. „Zde bude psům poskytnuta patřičná péče,“ ubezpečil Vorlíček.
Vedle psů žijících v nevyhovujících podmínkách, zjistili veterináři, že ani dvě husy chovatelky nejsou v dobrém stavu. „Obě byly proto odebrány a přemístěny k náhradnímu chovateli na nedalekou farmu,“ doplnil mluvčí Státní veterinární správy.
Ta podá podnět k zahájení správního řízení s chovatelem pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.