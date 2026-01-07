Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Valentýna Bílá
  12:42
Zvony v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni dočasně utichly. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy bylo všech pět zvonů usazeno do kostelní věže, která je nejvyšší v Česku. Důvodem je plánovaná oprava zvonové stolice.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.

Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
Zvony na věži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na čas utichly.
28 fotografií

Zvony utichly v úterý a znovu by se měly rozezvučet 1. února. Je ale možné, že firma stihne zvonovou stolici opravit dříve.

Zvony i dřevěnou stolici kontroluje a udržuje správa katedrály svatého Bartoloměje pravidelně. Odborníci provádějí také různé zkoušky a analýzy. Nikdy totiž ve zvonici nebylo pět zvonů a zvonová stolice musí udržet úctyhodných 13,5 tuny.

Nové zvony se vznesly k plzeňské katedrále, poprvé se rozezní v lednu

„Zvonice je vystavena extrémnímu počasí. Nyní se na ní objevily praskliny a je zapotřebí některé trámy vyztužit. Jde o preventivní opatření,“ vysvětlila Markéta Baštová ze správy katedrály s tím, že do oprav nebude nutné investovat větší finanční obnos.

Jde o první větší údržbu zvonové stolice od roku 2014, kdy byla do věže usazena. Oprav se ujala také stejná tesařská firma, která ji tehdy vyrobila.

Věž katedrály, která je nejvyšší kostelní věží v České republice a patří mezi vyhledávané turistické cíle, bude po dobu oprav přístupná i nadále. „S výjimkou 13. a 14. ledna, a to z důvodu bezpečnosti. Například zde budou probíhat prašné práce a firma bude muset nosit materiál,“ vysvětlila Baštová.

Nové zvony rozechvívají plzeňskou věž. Nebezpečí nehrozí, říká architekt

Před 12 lety bylo do věže usazeno všech pět zvonů. Z původních zbyl jen Prokop, který byl odlitý po velkém požáru věže v roce 1835 a nebyl za války zrekvírován. Ty ostatní nově zhotovil zvonař Petr Rudolf Manoušek, peníze na ně se vybraly mezi Plzeňany a věřícími. Poprvé se nad Plzní rozezvučely 17. ledna 2014.

Zvonař Petr Rudolf Manoušek přivezl z Holandska třetí ze čtyř zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni.
Do věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni se vrací pětice zvonů - čtyři nové a jeden vyčištěný (18. 11. 2014)
Do věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni se vrací pětice zvonů - čtyři nové a jeden vyčištěný (18. 11. 2014)
Do věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni se vrací pětice zvonů - čtyři nové a jeden vyčištěný (18. 11. 2014)
28 fotografií

Největší je bezmála pětitunový Bartoloměj. „Zvoní spolu se zbylými zvony jen při významných událostech, jako jsou třeba Vánoce, Velikonoce,“ upřesnila Baštová.

Zvon Marie a Jan zvoní ve všední dny třikrát – v 7.30, 12.00 a v 18.00 hodin. V pátek a v neděli pak čtyřikrát.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková u Městského soudu v Praze (7. ledna...

Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se...

7. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  12:55

Lítačka už nestačí. Praha ji od příštího roku nahradí vylepšenou aplikací

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Novou aplikaci pro cestující v Pražské integrované dopravě (PID), která nahradí nynější PID Lítačku, připravuje pražská městská firma Operátor ICT (OICT). Pokud vše půjde dobře, Praha ji chce spustit...

7. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Pražské metro,trasa A

Pražské metro,trasa A

Karneval v metru na lince A. I toto je možné při cestě pražskou MHD vidět.

vydáno 7. ledna 2026  12:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ÚOHS: Majitel řetězce Dr.Max kupuje firmu Pražská lékárnická s 12 lékárnami

ilustrační snímek

Brněnská společnost Česká Lékárna Holding (ČLH), která vlastní řetězec lékáren Dr.Max, kupuje firmu Pražská lékárnická a jejím prostřednictvím 12 lékáren mimo...

7. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Na šéfa jihočeské ODS po odchodu Kuby kandidují Bauer, Borovka nebo Jirsa

ilustrační snímek

Jihočeská ODS zná zatím tři kandidáty na krajského předsedu. Jde o senátora Tomáše Jirsu, poslance Jana Bauera a krajského a českobudějovického zastupitele...

7. ledna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

V Olomouckém kraji se loni narodilo o 322 dětí méně, porodnost klesá

ilustrační snímek

V šesti porodnicích Olomouckého kraje se v loňském roce narodilo 4474 dětí, oproti předchozímu roku je to o 322 méně. Porodnost tak stále klesá, úbytek dětí...

7. ledna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Zvonař Petr Rudolf Manoušek přivezl z Holandska třetí ze čtyř zvonů pro...

Zvony v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni dočasně utichly. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy bylo všech pět zvonů usazeno do kostelní věže, která je nejvyšší v Česku....

7. ledna 2026  12:42

Pražské ulice plní v těchto dnech „nové“ stromy.

vydáno 7. ledna 2026  12:29

TCL představuje na veletrhu CES 2026 budoucnost vizuálních technologií a inteligentního bydlení s průlomovými produkty a řešeními

7. ledna 2026  12:03

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.

Snad každý řidič poznal, že Českými Budějovicemi vloni projíždělo méně aut, a to hlavně po Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to potvrdilo statistikami, když oznámilo, že dálniční...

7. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Biggest akvizicí AZS Recyklace odpadu s.r.o. posílil pozici jedné z největších demoličních a recyklačních firem v Česku

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.