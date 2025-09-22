Jak řekl ředitel záchranky Pavel Hrdlička, jde o součást pravidelné obměny vozového parku. Auta se záchranáři snaží měnit do nájezdu 200 tisíc kilometrů nebo pěti let v provozu.
„Výměna by měla být pokud možno průběžná, protože je sice pěkné získat najednou velké množství aut, ale pak také najednou doslouží a je znovu potřeba velká investice,“ vysvětlil ředitel.
„Snažíme se hospodařit úsporně, ale nešetříme na věcech opravdu zásadních, jako jsou investice do vozového parku,“ doplnil.
Na základny v Plzni-Doubravce, v Plzni na Borech, v Kralovicích a Rokycanech tak po dnešku zamíří čtyři vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B na podvozku Volswagen Crafter. Na základny v Plzni-Lochotíně, ve Vlčicích a Stodu umístí záchranky tři nové Seaty Tarraco, které slouží v setkávacím systému rendez-vous.
V rámci projektu Modernizace vozového parku ZZS PK – vozidla financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu poputuje do kraje postupně během letošního roku celkem 25 automobilů. Sedm z nich jsou Seaty Terraco, 13 bude na podvozku Volkswagen Crafter a dva na podvozku Volkswagen Transporter.
K tomu do kraje přibudou tři nová auta XXL na podvozku VW Crafter pro transport nadměrných osob. Projekt předfinancoval sumou 122 milionů korun Plzeňský kraj. „Věřím, že modernizace vozového parku přinese zkvalitnění péče a záchranu dalších lidských životů,“ konstatoval hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
Záchranáři se chystají pořídit také speciální vozidlo na podvozku VW Amarok, které bude určeno pro podporu velkých zásahů týmu speciálních činností, který je schopen řešit situace velkých infekcí, radiace nebo podobných událostí. Na koupi jednoho z nich přispěje i město Plzeň, na jehož území záchranka uskutečňuje celou třetinu svých výjezdů.