Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Martin Polívka
  15:22aktualizováno  15:22
Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

Jak řekl ředitel záchranky Pavel Hrdlička, jde o součást pravidelné obměny vozového parku. Auta se záchranáři snaží měnit do nájezdu 200 tisíc kilometrů nebo pěti let v provozu.

„Výměna by měla být pokud možno průběžná, protože je sice pěkné získat najednou velké množství aut, ale pak také najednou doslouží a je znovu potřeba velká investice,“ vysvětlil ředitel.

Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
Zdravotničtí záchranáři z Plzeňského kraje mají novou flotilu automobilů. V pondělí jich převzali sedm, celkem jich do konce letošního roku dostanou 25. (22. září 2025)
7 fotografií

„Snažíme se hospodařit úsporně, ale nešetříme na věcech opravdu zásadních, jako jsou investice do vozového parku,“ doplnil.

Na základny v Plzni-Doubravce, v Plzni na Borech, v Kralovicích a Rokycanech tak po dnešku zamíří čtyři vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B na podvozku Volswagen Crafter. Na základny v Plzni-Lochotíně, ve Vlčicích a Stodu umístí záchranky tři nové Seaty Tarraco, které slouží v setkávacím systému rendez-vous.

V rámci projektu Modernizace vozového parku ZZS PK – vozidla financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu poputuje do kraje postupně během letošního roku celkem 25 automobilů. Sedm z nich jsou Seaty Terraco, 13 bude na podvozku Volkswagen Crafter a dva na podvozku Volkswagen Transporter.

Záchranka má nová auta, je v nich větší komfort pro pacienty i lékaře

K tomu do kraje přibudou tři nová auta XXL na podvozku VW Crafter pro transport nadměrných osob. Projekt předfinancoval sumou 122 milionů korun Plzeňský kraj. „Věřím, že modernizace vozového parku přinese zkvalitnění péče a záchranu dalších lidských životů,“ konstatoval hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.

Záchranáři se chystají pořídit také speciální vozidlo na podvozku VW Amarok, které bude určeno pro podporu velkých zásahů týmu speciálních činností, který je schopen řešit situace velkých infekcí, radiace nebo podobných událostí. Na koupi jednoho z nich přispěje i město Plzeň, na jehož území záchranka uskutečňuje celou třetinu svých výjezdů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.