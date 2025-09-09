Podzimní Palladium Shopping Weekend se koná 12.–14. 9. 2025

Již tento víkend proběhne v nákupním centru Palladium tradiční největší nákupní akce podzimu – Palladium Shopping Weekend. Od pátku 12. do neděle 14. září 2025 mohou zákazníci nakoupit za zvýhodněné ceny v desítkách prodejen, získat od Palladia za své nákupy drobné dárky nebo si užít doprovodný program.

Palladium | foto: 2

Za výhodnější ceny si pořídíte oblečení, obuv, doplňky, kosmetiku a další. K získání slev si stačí stáhnout do mobilu aplikaci PALLADIUM KLUB (ta je zdarma ke stažení na App Store a Google Play) a konkrétní slevový kupón pak předložit před placením v dané prodejně. Během Palladium Shopping Weekendu mohou návštěvníci získat 100 bonusových bodů. Stačí u hostesky u Infokiosku naskenovat speciální QR kód. V aplikaci tím získají stírací los, se kterým mohou vyhrát Palladium dárkové poukazy nebo jiné ceny.

Dárky

Nakupování se během Palladium Shopping Weekendu zákazníkům vyplatí ještě více díky dárkům za nákupy:

· od 500 Kč – stylová extra velká nákupní taška Palladium v černé barvě (vyrobena ze 100 % z PET lahví)

· od 2 500 Kč – tričko NADOTEK nadace DEBRA ČR, která pomáhá pacientům s nemocí motýlích křídel. Trička jsou speciálně šitá se švy ven tak, aby neublížily.

Stačí předložit účtenky (možno i sčítat více účtenek, kromě supermarketu Albert a parkingu) hostesce u Infokiosku v přízemí v čase 9–21 h. Nabídka platí do vyčerpání zásob, na jednu osobu připadá jeden dárek denně.

Podrobný přehled slev a dárků a pravidel pro jejich získání jsou k dispozici na webu

Hudební program a zábava

Kromě výhodných nákupů a dárků se návštěvníci mohou těšit také na doprovodný program.

V pátek 12. září 2025 od 14 do 17 hodin zahraje v přízemí u Infokiosku DJ Poeta.

Od 11. září 2025 bude v přízemí u Infokiosku připraven instapoint v podobě květinově zdobené telefonní budky v podzimních barvách. Návštěvníci si zde mohou udělat stylové selfie a sdílet je na sociálních sítích.

V patře +1 na ochozu před prodejnami FJÄLLRÄVEN a ALO diamonds je k vidění výstava velkoformátových fotografií řeky Vltavy v rámci projektu „VLTAVA slavná a splavná“, který připomíná 150 let od prvního uvedení Smetanovy symfonické básně Vltava.

Novinky v Palladiu

Mezi nově otevřené obchody v Palladiu patří například Converse, Columbia, Kara, Etam, Humanic, Buzz, iQOS či Bath & Body Works. Milovníci kvalitní čokolády si přijdou na své v nové prodejně Prague Chocolate Steiner & Kovarik. Rodiny s malými dětmi si pak oblíbí dětský koutek s kavárnou (patro +2). Po rekonstrukci v novém otevřely C&A, Reserved, Mango, Guess, Ecco, L´Occitane, Estée Lauder, Calvin Klein, Douglas, Kratochvílovci nebo Oxalis.

V rámci víkendu budou mít pro své zákazníky prodejny Buzz a Humanic speciální doprovodný program.

Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila i odborná porota již potřetí udělením prestižního ocenění Superbrands.

Nákupní centrum Palladium je otevřeno sedm dní v týdnu, po celý rok včetně svátků. Do Palladia se každý dostane suchou nohou metrem ze stanice metra linky B Náměstí Republiky, tramvají anebo lze pohodlně zaparkovat v podzemní garáži s 700 prostornými místy. Podzemní parking je v provozu nonstop. Aktuální obsazenost naleznete na stránkách www.palladiumpraha.cz. Parkovat lze již od 50 Kč/ hodinu (více o nabídce na www.palladiumpraha.cz).

Více informací o nákupním centru Palladium naleznete na webu www.palladiumpraha.cz nebo na sociálních sítích nákupního centra @Facebook @Instagram

