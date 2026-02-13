Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Máme za sebou první měsíc roku 2026. Na co se v rámci vaší agendy letos soustředíte nejvíce?
Jedním z hlavních bodů letošního roku bude další rozšiřování a zkvalitňování školení první pomoci, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro školy, firmy i specifické skupiny obyvatel. Velkou pozornost budeme věnovat také práci s dětmi a mládeží, kde vnímáme nejen vzdělávací, ale i preventivní a výchovný rozměr.
Současně chceme pokračovat a dále rozvíjet všechny naše stávající činnosti. Patří mezi ně zejména Domácí ošetřovatelská péče Alice, sociální služby, humanitární jednotka a oblast dobrovolnictví, bez kterého by řada našich aktivit nebyla možná. Rok 2026 tak vnímáme jako rok kontinuity, rozvoje a posilování role Červeného kříže jako stabilní a důvěryhodné pomáhající organizace v teplickém regionu.
Jednou z nejvýraznějších jarních akcí Oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice bude letos vůbec poprvé Pochod Alice Masarykové...
Touto novou tradicí chceme oslovit širokou veřejnost a nabídnout možnost spojit příjemný pohyb v přírodě s myšlenkou pomoci druhým. Pochod nese jméno Alice Garrigue Masarykové, zakladatelky Československého červeného kříže, a připomíná její odkaz v oblasti sociální práce, péče o zdraví a solidarity. Tyto hodnoty jsou pro nás dodnes zásadní a právě prostřednictvím této akce je chceme přiblížit i současné společnosti.
Významným rozměrem letošního ročníku je jeho charitativní zaměření – výtěžek z akce bude věnován dětské léčebně v Bukovanech CH. G. Masarykové. Účastníci tak svou účastí nepodpoří jen smysluplnou tradici, ale zároveň konkrétní pomoc dětem, které ji potřebují. Pro náš spolek je to krásný příklad toho, jak lze odkaz zakladatelky Červeného kříže převést do praktické pomoci tady a teď.
Každý rok se snažíte své portfolio aktivit rozšiřovat. Chystáte pro Teplicko v nejbližší době nějaké úplně nové projekty, ať už v oblasti sociálních služeb, osvěty, nebo práce s mládeží?
Jedním z našich cílů je obnovení kroužků Mladého zdravotníka, které mají na Teplicku dlouholetou tradici. Chceme dětem a mladým lidem nabídnout smysluplnou volnočasovou aktivitu, při které se naučí základům první pomoci, týmové spolupráci a odpovědnosti za druhé. Zároveň věříme, že právě touto cestou můžeme vychovávat budoucí dobrovolníky a členy Českého červeného kříže.
Novinkou, kterou připravujeme v oblasti osvěty, je využití virtuální reality při školení první pomoci. Moderní technologie nám umožní simulovat reálné krizové situace bezpečnou, ale velmi názornou formou, což výrazně zvyšuje kvalitu výuky i zapamatování postupů. Cílem těchto projektů je přiblížit první pomoc lidem všech věkových kategorií moderním a atraktivním způsobem a posílit tak připravenost veřejnosti na mimořádné situace.
Činnost Červeného kříže stojí na lidech. Jaká je v současné době ochota Tepličanů zapojovat se do dobrovolnictví a v jakých oblastech byste letos pomocnou ruku veřejnosti nejvíce uvítali?
V letošním roce bychom pomoc veřejnosti uvítali hned v několika oblastech. Velmi důležitá je pro nás účast na našich veřejných a charitativních akcích, zejména na Pochodu Alice Masarykové, který se letos bude v Teplicích konat poprvé. Už samotná účast je pro nás velkou podporou, protože pomáhá šířit myšlenku solidarity a zároveň přispívá na dobrou věc.
Zároveň budeme rádi za nové dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit dlouhodoběji, ať už v oblasti osvěty, práce s dětmi a mládeží, nebo při organizaci akcí pro veřejnost. Každá pomocná ruka má smysl a i malý krok může znamenat velký přínos pro lidi, kteří naši pomoc potřebují.
Co vám osobně dělá v práci pro ČČK v poslední době největší radost?
Největší radost mi v poslední době dělají především naši dobrovolníci. I když jich není nikdy dost, ti, které máme, jsou velmi aktivní, zapojení a svou činnost dělají s opravdovým nadšením. Velmi si vážím toho, že naši dobrovolníci reprezentují Červený kříž srdcem i činy a svým přístupem dělají organizaci dobré jméno nejen na akcích pro veřejnost, ale i při každodenní pomoci.