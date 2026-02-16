Porodnice AGEL zvyšují komfort rodin

Soukromí a rodinné zázemí hrají po porodu stále větší roli. Rodinné porodnice AGEL na tento trend reagují. Nově tak vznikají v našich porodnicích rodinné pokoje hotelového typu, které nabídnou komfortní prostředí nejen pro rodičky, ale i jejich rodinné příslušníky.

Rodinné porodnice AGEL dlouhodobě reagují na měnící se potřeby rodiček i jejich doprovodu. Důraz na soukromí, komfort a podporu rodinného zázemí se dnes stává přirozenou součástí moderní porodnické péče. Porodnice společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s. proto postupně modernizují své prostory tak, aby maminkám umožnily prožít první dny s miminkem v prostředí, které se co nejvíce blíží domovu a současně splňují nejvyšší medicínské standardy.

Pilotní projekt, který inspiruje vznik dalších rodinných porodnic AGEL

Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk prošla v srpnu 2025 zásadní proměnou v podobě kompletní rekonstrukce. Nové prostory se vyznačují moderním designem, světlými obklady stěn, jemnými tapetami, vestavěným i volným nábytkem s oblými hranami a jemnými barvami na zdech, které navozují harmonii a pocit bezpečí.

Kromě nově zrekonstruovaných prostor šternberského novorozeneckého oddělení je kladen důraz na respektující a bezpečnou péči s podporou nepřerušovaného bondingu bezprostředně po porodu. O novorozence se zde stará tým zkušených neonatologů a specializovaných zdravotníků, kteří zajišťují vysokou odbornou úroveň péče a individuální přístup ke každému dítěti i jeho rodině.

„V průběhu hospitalizace oddělení respektuje cirkadiánní rytmus novorozence a minimalizuje tak zbytečné buzení dítěte při vizitách či vyšetřeních. Nově zrekonstruované oddělení disponuje moderním přístrojovým vybavením, které umožňuje péči o novorozence s prodlouženou poporodní adaptací vyžadující nižší stupeň intenzivní péče. Díky tomu se daří minimalizovat separaci matky a dítěte a zachovat jejich společný kontakt i v situacích, které dříve vyžadovaly přesun na jiné pracoviště,“ uvádí Hana Zedníčková Škodová, primářka novorozeneckého oddělení a dětské ambulance Nemocnice AGEL Šternberk.

Rekonstrukce nyní pokračují v Přerově i Prostějově

V porodnici Nemocnice AGEL Prostějov se dokončuje jeden rodinný pokoj. Součástí vybavení je samostatná koupelna s WC, manželská postel, plnohodnotné zázemí pro péči o novorozence a rozkládací pohovka. Pokoj je koncipován v moderním, světlém designu s důrazem na funkčnost a pohodlí během celé hospitalizace.

Podobně vysoký standard nabídne také rodinný apartmán v porodnici Nemocnice AGEL Přerov, který bude tvořen dvěma samostatnými pokoji se společnou koupelnou a WC. Pokoj pro maminku je vybaven manželskou postelí a linkou pro péči o miminko, druhý pokoj je určen doprovodu a poskytne komfortní zázemí pro odpočinek i pobyt během dne.

Společným prvkem rodinného pokoje v Prostějově i rodinného apartmánu v Přerově je nadstandardní vybavení, které přibližuje pobyt v porodnici hotelovému komfortu. Součástí obou variant je kuchyňská linka s kávovarem a minibarem, televizor s přístupem ke streamovací službě Netflix, ručníky, osušky a možnost využití županu. Doprovod maminky má během pobytu zajištěn výběrový oběd zdarma a maminky navíc obdrží kosmetický balíček Rituals. Dokončení stavebních úprav v obou porodnicích je plánováno do konce března 2026.

Nové Výukové centrum AGEL

Prvními realizovanými kurzy nově vzniklého Výukového centra AGEL sídlícího v Nemocnici AGEL Šternberk jsou vzdělávací programy zaměřené na resuscitaci novorozence. Výuka probíhá formou teoretických přednášek, praktického nácviku a simulací na novorozeneckých simulátorech v malých skupinách a řídí se aktuálními doporučeními Evropské resuscitační rady z roku 2025. Do budoucna bude Výukové centrum nabízet zázemí i pro další odborné vzdělávání zdravotníků skupiny AGEL.

Rodinné porodnice AGEL tak potvrzují, že kvalitní porodnická péče dnes stojí jak na odbornosti, tak i na prostředí, respektu k rodině a podpoře prvních společných okamžiků po narození dítěte.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

16. února 2026

Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Komerční sdělení

Centrum sociálních služeb Prostějov otevřelo novou budovu, která představuje významný krok v rozvoji sociálních služeb v regionu. Zrekonstruovaný objekt nabízí 24 jednolůžkových a 4 pokoje...

16. února 2026

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

15. února 2026  23:12,  aktualizováno  23:18

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku

ilustrační snímek

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uveda na síti X...

15. února 2026  20:30,  aktualizováno  20:30

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v autě nebyl. Příčinu havárie policie vyšetřuje, řekl dnes...

15. února 2026,  aktualizováno 

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady aktivit je o víkendu neodradil ani vítr, ani mráz. Kdo si tentokrát vysloužil odměnu tři sta korun?

15. února 2026  19:30

Lidé v Ostravě podpořili prezidenta Pavla, místy ale byli slyšet i odpůrci

V OstravÄ› zaÄŤalo shromĂˇĹľdÄ›nĂ­ na podporu prezidenta Pavla, jsou na nÄ›m i odpĹŻrci

Lidé s transparenty i českými vlajkami dnes na Masarykově náměstí v Ostravě vyjádřili podporu prezidentu Petru Pavlovi. Kromě příznivců v centru krajské...

15. února 2026  16:29,  aktualizováno  18:04

Náměstí v centru Olomouce zaplnili lidé podporující prezidenta Pavla

NĂˇmÄ›stĂ­ v centru Olomouce zaplnili lidĂ© podporujĂ­cĂ­ prezidenta Pavla

Na shromáždění vyjadřující podporu prezidentovi Petru Pavlovi přišly dnes odpoledne do centra Olomouce zhruba dva tisíce lidí. Účastnici demonstrace zaplnili...

15. února 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

V Brně přišly Pavla podpořit tisíce lidí, obdobné akce se dnes konají po celé ČR

V BrnÄ› pĹ™iĹˇly Pavla podpoĹ™it tisĂ­ce lidĂ­, obdobnĂ© akce se dnes konajĂ­ po celĂ© ÄŚR

Tisíce lidí dnes odpoledne dorazily na shromáždění na brněnské náměstí Svobody vyjádřit podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Akci inicioval spolek Milion...

15. února 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Cesta do srdce Laosu. Mekong střeží město, jež vzdoruje moderní době

Každé ráno vyrážejí pro milodary do ulic Luang Prabangu desítky mnichů z...

V rozvrzaném autobuse jedeme po silnici klikatící se na úbočích hor. Takové pohledy člověk zpravidla vídá v dobrodružných filmech. Míříme do centra severozápadního Laosu, kde na břehu legendárního...

15. února 2026  17:50

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  17:02

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

