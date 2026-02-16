Porodnice AGEL zvyšují komfort rodin

Rodinné porodnice AGEL dlouhodobě reagují na měnící se potřeby rodiček i jejich doprovodu. Důraz na soukromí, komfort a podporu rodinného zázemí se dnes stává přirozenou součástí moderní porodnické péče. Porodnice společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s. proto postupně modernizují své prostory tak, aby maminkám umožnily prožít první dny s miminkem v prostředí, které se co nejvíce blíží domovu a současně splňují nejvyšší medicínské standardy.
Pilotní projekt, který inspiruje vznik dalších rodinných porodnic AGEL
Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk prošla v srpnu 2025 zásadní proměnou v podobě kompletní rekonstrukce. Nové prostory se vyznačují moderním designem, světlými obklady stěn, jemnými tapetami, vestavěným i volným nábytkem s oblými hranami a jemnými barvami na zdech, které navozují harmonii a pocit bezpečí.
Kromě nově zrekonstruovaných prostor šternberského novorozeneckého oddělení je kladen důraz na respektující a bezpečnou péči s podporou nepřerušovaného bondingu bezprostředně po porodu. O novorozence se zde stará tým zkušených neonatologů a specializovaných zdravotníků, kteří zajišťují vysokou odbornou úroveň péče a individuální přístup ke každému dítěti i jeho rodině.
„V průběhu hospitalizace oddělení respektuje cirkadiánní rytmus novorozence a minimalizuje tak zbytečné buzení dítěte při vizitách či vyšetřeních. Nově zrekonstruované oddělení disponuje moderním přístrojovým vybavením, které umožňuje péči o novorozence s prodlouženou poporodní adaptací vyžadující nižší stupeň intenzivní péče. Díky tomu se daří minimalizovat separaci matky a dítěte a zachovat jejich společný kontakt i v situacích, které dříve vyžadovaly přesun na jiné pracoviště,“ uvádí Hana Zedníčková Škodová, primářka novorozeneckého oddělení a dětské ambulance Nemocnice AGEL Šternberk.
Rekonstrukce nyní pokračují v Přerově i Prostějově
V porodnici Nemocnice AGEL Prostějov se dokončuje jeden rodinný pokoj. Součástí vybavení je samostatná koupelna s WC, manželská postel, plnohodnotné zázemí pro péči o novorozence a rozkládací pohovka. Pokoj je koncipován v moderním, světlém designu s důrazem na funkčnost a pohodlí během celé hospitalizace.
Podobně vysoký standard nabídne také rodinný apartmán v porodnici Nemocnice AGEL Přerov, který bude tvořen dvěma samostatnými pokoji se společnou koupelnou a WC. Pokoj pro maminku je vybaven manželskou postelí a linkou pro péči o miminko, druhý pokoj je určen doprovodu a poskytne komfortní zázemí pro odpočinek i pobyt během dne.
Společným prvkem rodinného pokoje v Prostějově i rodinného apartmánu v Přerově je nadstandardní vybavení, které přibližuje pobyt v porodnici hotelovému komfortu. Součástí obou variant je kuchyňská linka s kávovarem a minibarem, televizor s přístupem ke streamovací službě Netflix, ručníky, osušky a možnost využití županu. Doprovod maminky má během pobytu zajištěn výběrový oběd zdarma a maminky navíc obdrží kosmetický balíček Rituals. Dokončení stavebních úprav v obou porodnicích je plánováno do konce března 2026.
Nové Výukové centrum AGEL
Prvními realizovanými kurzy nově vzniklého Výukového centra AGEL sídlícího v Nemocnici AGEL Šternberk jsou vzdělávací programy zaměřené na resuscitaci novorozence. Výuka probíhá formou teoretických přednášek, praktického nácviku a simulací na novorozeneckých simulátorech v malých skupinách a řídí se aktuálními doporučeními Evropské resuscitační rady z roku 2025. Do budoucna bude Výukové centrum nabízet zázemí i pro další odborné vzdělávání zdravotníků skupiny AGEL.
Rodinné porodnice AGEL tak potvrzují, že kvalitní porodnická péče dnes stojí jak na odbornosti, tak i na prostředí, respektu k rodině a podpoře prvních společných okamžiků po narození dítěte.