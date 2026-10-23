Poznejte Prahu jinak: Týden TIC nabízí hry, odměny i věže zdarma

Od 24. do 30. října 2026 se všechna turistická informační centra společnosti Prague City Tourism zapojí do 7. ročníku Týdne TIC. Celorepubliková akce, kterou u příležitosti Světového dne rozvoje informací pořádá Asociace turistických informačních center ČR, letos připomíná, že ani v digitální době neztrácejí informační centra svůj význam.
Do letošního Týdne TIC se může zapojit každý z vás, kdo chce poznat Prahu trochu jinak. Putovací hra vás provede turistickými informačními centry Prague City Tourism a je vhodná pro jednotlivce, skupiny přátel i rodiny s dětmi, které společně provedou turistická informační centra Prague City Tourism. Na kterémkoli z našich informačních center si můžete vyzvednou hrací kartu a postupně navštívit jednotlivá informační centra, kde budete plnit různé úkoly a odpovídat na otázky. Za návštěvu alespoň tří turistických informačních center získáte voucher na vstup do jedné z vybraných pražských věží. Ti nejvytrvalejší, kteří projdou všech šest poboček, získají navíc voucher na oblíbenou okružní jízdu historickou tramvají linky 42 za zvýhodněnou cenu.
Více informací o programu včetně zapojených pražských turistických informačních center najdete na webu prague.eu/tic.
AI není Pražan
Kde najít nejlepší kavárnu v okolí, jak se nejrychleji dostat na druhý konec města nebo co stojí za návštěvu mimo hlavní turistické trasy? Na podobné otázky dnes často odpovídá internetový vyhledávač nebo umělá inteligence. Turistická informační centra však nabízejí něco, co žádná technologie plně nenahradí, totiž ověřené a naprosto aktuální informace, osobní zkušenost, lidský přístup a pomoc přímo na místě. Na této myšlence je postavena také kampaň „AI není Pražan“.
„AI může být skvělým zdrojem inspirace. My ale Prahu nejen známe, my ji žijeme. Každý den se setkáváme s návštěvníky z Česka i ze zahraničí, pomáháme jim plánovat program na míru, orientovat se ve městě a objevovat místa, která v běžných průvodcích často nenajdou,“ vysvětluje ředitelka turistických informačních center Prague City Tourism Barbora Plodrová.
Jaké je to pracovat v turistickém informačním centru? Přijďte si to vyzkoušet!
Zajímavý program čeká také na ty z vás, kteří by si rádi vyzkoušeli práci specialistů turistického informačního centra. Na pobočce ve Staroměstské radnici budete mít možnost otestovat své znalosti Prahy, prokázat pohotovost při řešení nejrůznějších dotazů a na chvíli se vžít do role člověka, který pomáhá návštěvníkům objevovat metropoli. Za svou odvahu a výkon získáte ilustrovanou mapu Prahy podle vlastního výběru. Těšíme se na vás!