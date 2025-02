V průběhu loňského roku došlo na českých silnicích k 17 964 dopravním nehodám, od kterých jejich viníci ujeli. Po takovémto jednání bylo 12 osob usmrceno, 25 lidí těžce zraněno a 473 zraněno lehce. Celková škoda z těchto dopravních nehod dosáhla téměř 13 miliard korun. V průměru tak každý den ujelo od nehody téměř 50 viníků – tedy každých 29 minut jeden.

Výzkumy naznačují, že existují rizikové faktory, které pravděpodobnost ujetí z místa nehody zvyšují. Mezi tyto faktory patří například řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, zákaz řízení nebo absence řidičského oprávnění. V těchto případech je důvodem ujetí často obava z kumulace následků těchto činů. Řidiči, kteří v minulosti spáchali trestný čin nebo přestupek, mají také větší tendenci z místa nehody ujet.

Kateřina Bucsuházy, vedoucí Hloubkové analýzy dopravních nehod z Centra dopravního výzkumu uvádí: „Jak dokládají naše zkušenosti, u účastníků nehod se lze po dopravní nehodě nejčastěji setkat s akutní reakcí na stres. Ujetí od dopravní nehody může být vědomým jednáním. Zážitek z dopravní nehody nicméně představuje pro všechny zúčastněné stres a v některých případech mohou být řidiči danou situací natolik ovlivněni, že i například jinak zodpovědný řidič v důsledku psychického šoku z místa nehody odjede.“ Důvodů pro ujetí z místa nehody může být tedy celá řada a mohou se kombinovat. Strach z následků, ať už finančních nebo právních, může hrát velkou roli. U některých řidičů může být ujetí vědomé, u jiných může být důsledkem stresové reakce a psychického šoku.

Zatím nejhorší rok za tuto dekádu

Přestože drtivá většina těchto nehod byla „jen“ s hmotnou škodou, ve stovkách případů došlo ke zranění osob, někdy bohužel také ke smrtelným. Smutným faktem je, že právě ty smrtelné následky každoročně stoupají. Bilance ujetí viníků z místa nehody v uplynulých čtyřech letech současné dekády:

Rok Počet nehod Počet úmrtí Počet těžce zraněných Počet lehce zraněných 2021 17 683 8 19 446 2022 18 378 9 24 515 2023 18 124 10 23 475 2024 17 964 12 25 473

V uplynulých čtyřech letech, pokud jde o nehody s újmou na zdraví, kde viník z místa nehody ujel, se ve dvou třetinách případů jednalo o zranění takzvaných zranitelných účastníků silničního provozu. Konkrétně chodci tvořili 39 procent těchto případů, cyklisté 20 procent a motocyklisté osm procent. U nehod s nejtragičtějšími následky, tedy smrtelnými, byla skladba obětí v uplynulých čtyřech letech následující: z 39 lidí bylo usmrceno 14 chodců (35,9 procent), devět cyklistů (23,1 procenta), sedm řidičů osobních automobilů (17,9 procenta), sedm řidičů motocyklů (17,9 procenta) a dva řidiči nákladních automobilů (5,1 procenta). Většina těchto tragických nehod (30 případů) se odehrála mimo obec, z toho 12 v nočních hodinách.

Nejvíce zraněných osob u nehod s ujetím viníka bylo evidováno na místních komunikacích (920 případů – tedy 45,1 procenta), dále pak na krajských silnicích II. (325 případů – tedy 15,9 procenta) a III. tříd (302 případů – tedy 14,8 procenta). K 21,7 procenta zranění došlo v noci.

Nejčastěji se ujíždí od drobných nehod

Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu dodává: „Nejčastějším typem nehody, odkud viníci ujíždějí (v 67 procentech případů), byla srážka se zaparkovaným nebo odstaveným vozidlem. Ačkoliv se 2,1 procentní podíl smrtelných následků může zdát „relativně nízký“, viníci nehod si musí uvědomit, že jejich prvořadou povinností je poskytnout první pomoc účastníkům dopravní nehody. To může v mnoha případech zachránit lidský život nebo alespoň zmírnit následky zranění. Data ukazují, že nejčastěji se u nehod s následky na životě nebo zdraví jedná o střety s chodci, často dětmi, tedy těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. V uplynulých čtyřech letech bylo při nehodách s ujetím viníka zraněno 204 dětí do 14 let věku.“

Ujetí viníka z místa dopravní nehody je jedním z klíčových ukazatelů Strategie BESIP 2021 až 2030. V období let 2021 až 2024 bylo při těchto nehodách usmrceno 39 osob a 91 osob utrpělo těžká zranění. U usmrcených osob byly předpoklady Strategie překročeny o téměř 45 procent. Nejvíce smrtelných následků bylo evidováno v Jihomoravském kraji (devět usmrcených osob) a nejvíce těžce zraněných osob (18) v hlavním městě Praze. Plnění Strategie v jednotlivých krajích v daném klíčovém ukazateli (ujetí viníka z místa nehody) je k dispozici na webových stránkách Centra dopravního výzkumu.

Česká legislativa na postihy za ujetí od dopravní nehody samozřejmě pamatuje. Od ledna 2024 se za neprodlené nezastavení vozidla, či opuštění místa dopravní nehody pětinásobně, zvýšily maximální možné pokuty ve správním řízení z pěti tisíc na 25 tisíc korun. Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku je upraveno v § 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“