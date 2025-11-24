Prostějovská zima 2025 bude ještě bohatší

Komerční sdělení
Loňská Prostějovská zima přilákala tisíce návštěvníků a vytvořila nádhernou sváteční atmosféru. Proto jsme se rozhodli program ještě obohatit a nabídnout občanům více kulturních zážitků. Tím prvním zážitkem bude v den rozsvícení vánočního stromu koncert Adama Mišíka, kterému bude předcházet Vánoční show v divadle, která byla vloni velmi úspěšná,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.
K největším letošním programovým tahákům tak bude patřit Krampus show, koncert Pavla Šporcla či tradiční vánoční jízdy vláčkem.
„Prostějovská zima 2025 tak opět nabídne bohatý kulturní program, který potěší všechny generace – od dětí až po dospělé. Město Prostějov tak pokračuje ve své snaze podporovat živou kulturu, společenské dění a vánoční atmosféru v srdci města,“ dodává primátor František Jura.