Prostějovská zima 2025 bude ještě bohatší

Komerční sdělení
Prostějov se i letos chystá na kouzelnou zimní sezónu. Na základě velkého zájmu a pozitivních ohlasů na loňský rozšířený program Prostějovské zimy 2024 rozhodlo město o dalším navýšení počtu koncertů a doprovodných akcí. Obyvatelé i návštěvníci se tak mohou těšit na až tři koncerty týdně a také na oblíbený adventní vláček, který bude jezdit po náměstí každou adventní neděli.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie3

IMG_9206f.jpg | foto: pro iDNES.cz

Loňská Prostějovská zima přilákala tisíce návštěvníků a vytvořila nádhernou sváteční atmosféru. Proto jsme se rozhodli program ještě obohatit a nabídnout občanům více kulturních zážitků. Tím prvním zážitkem bude v den rozsvícení vánočního stromu koncert Adama Mišíka, kterému bude předcházet Vánoční show v divadle, která byla vloni velmi úspěšná,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

IMG_9137f.jpg

K největším letošním programovým tahákům tak bude patřit Krampus show, koncert Pavla Šporcla či tradiční vánoční jízdy vláčkem.

„Prostějovská zima 2025 tak opět nabídne bohatý kulturní program, který potěší všechny generace – od dětí až po dospělé. Město Prostějov tak pokračuje ve své snaze podporovat živou kulturu, společenské dění a vánoční atmosféru v srdci města,“ dodává primátor František Jura.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Prostějovská zima 2025 bude ještě bohatší

Komerční sdělení
IMG_9206f.jpg

Prostějov se i letos chystá na kouzelnou zimní sezónu. Na základě velkého zájmu a pozitivních ohlasů na loňský rozšířený program Prostějovské zimy 2024 rozhodlo město o dalším navýšení počtu koncertů...

24. listopadu 2025

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

23. listopadu 2025  22:02,  aktualizováno  22:02

Lidé v Brně si mohou užít let ukotveným horkovzdušným balonem

LidĂ© v BrnÄ› si mohou uĹľĂ­t let ukotvenĂ˝m horkovzduĹˇnĂ˝m balonem

Lidé v Brně si mohou o víkendech v adventním čase užít vyhlídkový let ukotveným horkovzdušným balonem, který vystoupá až do výšky 30 metrů. Novinka letošních...

23. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Ve Starovičkách otevřeli křížovou cestu, která připomíná osobnost Václava Drboly

Ve StaroviÄŤkĂˇch otevĹ™eli kĹ™Ă­Ĺľovou cestu, kterĂˇ pĹ™ipomĂ­nĂˇ osobnost VĂˇclava Drboly

Ve Starovičkách na Břeclavsku dnes otevřeli novou křížovou cestu, která připomíná katolického kněze Václava Drbolu. Slavnostně ji požehnal generální vikář...

23. listopadu 2025  16:19,  aktualizováno  16:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Žižkov

Žižkov

Oprava tramvajové trati v Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského.

vydáno 23. listopadu 2025  17:02

Olšanské náměstí

Olšanské náměstí

Nostalgická tramvaj linky číslo 23 na Olšanském náměstí v Praze 3 na Žižkově po výjezdu z Vozovny Žižkov. Historický vůz ČKD Tatra T3M evidenčního čísla 8013 byl vyroben v roce 1973.

vydáno 23. listopadu 2025  16:59

Žižkov

Žižkov

Oprava tramvajové trati v Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského

vydáno 23. listopadu 2025  16:59

Vstupenky na Aviatickou pouť jsou v prodeji

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Příští ročník Aviatické pouti už zná svůj termín. Pardubické letiště se zaplní poslední květnový víkend, tedy 30. a 31. 5. 2026.

23. listopadu 2025  16:13

Plzeň zahájila stavbu chybějící části stezky pro pěší a cyklisty na Doubravce

ilustrační snímek

Plzeň začala stavět chybějící důležitý úsek stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice v obvodu Doubravka. Za téměř půl kilometru dlouhou stezku, oddělenou...

23. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  14:24

Bez děl se lyžování neobejde. Areály jsou ale víc ekologické. Budují nádrže na vodu, mají chytré rolby

Bez technického sněhu by bylo zimní lyžování na horách mnohem kratší. Sníh se...

Zima v horských areálech je tvrdý byznys. Tlak zákonů, nařízení, ekologů i části veřejnosti přinutil provozovatele k vylepšením. Provozovatelé také zlepšili komunikaci s veřejností.

23. listopadu 2025

Vyhlídkové kolo v Olomouci se po sobotní poruše bezpečnostního systému opět točí

ilustrační snímek

Příčinou poruchy 33 metrů vysokého vyhlídkového kola v Olomouci, v jehož kabinách v sobotu večer uvízlo 34 lidí, byla závada bezpečnostního systému způsobená...

23. listopadu 2025  13:49,  aktualizováno  13:49

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Deset jednotek hasičů likvidovalo požár nádražního domku na Domažlicku.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.