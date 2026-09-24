Prostějovský Oktoberfest nabídne regionální pivo, hudbu a zábavu

Akce potrvá od 12 do 18 hodin. Slavnostní zahájení obstará ve 13.00 primátor František Jura, který symbolicky narazí bečku piva. Od 13.05 do 15.00 zahraje kapela Novios, od 16 do 17 pak vystoupí skupina Kontakt. Hudební program nabídne návštěvníkům příjemný doprovod k ochutnávce pivních speciálů i posezení s rodinou a přáteli. Organizátoři počítají také s pestrou nabídkou občerstvení, takže si na své přijdou nejen milovníci piva, ale i ti, kteří si chtějí užít odpoledne v parku u dobrého jídla a hudby.
„Prostějovský Oktoberfest si za uplynulé dva ročníky našel své místo v kalendáři kulturních a společenských akcí našeho města. Těší mě, že můžeme znovu nabídnout prostor místním minipivovarům a regionálním výrobcům, aby představili svou práci veřejnosti. Zároveň je to příležitost pro obyvatele Prostějova i návštěvníky z okolí strávit příjemné odpoledne v krásném prostředí Kolářových sadů,“ říká primátor František Jura.
Právě možnost ochutnat piva z menších regionálních pivovarů patří k hlavním lákadlům festivalu. Minipivovary často nabízejí druhy a styly piv, které se v běžné obchodní síti objevují jen zřídka. Návštěvníci tak mohou porovnat různé chutě, vůně a postupy výroby a zároveň se osobně seznámit s lidmi, kteří za jednotlivými značkami stojí. Oktoberfest je tak nejen společenskou událostí, ale také příležitostí objevit zajímavé lokální produkty.
Cílem festivalu je podpora regionálních producentů a dodavatelů, především místních pivovarů. Oktoberfest propojuje prezentaci lokální produkce s hudbou, gastronomií a neformálním setkáváním lidí. Podobné akce mají význam i pro samotné výrobce, kterým umožňují představit své produkty novým zákazníkům, získat zpětnou vazbu a navázat kontakty s dalšími regionálními podnikateli.
Prostějovský Oktoberfest je určen širokému okruhu návštěvníků. Zatímco dospělí si mohou vychutnat nabídku piv a občerstvení, rodiny s dětmi ocení doprovodný program a volný prostor Kolářových sadů. Akce je koncipována jako pohodové odpoledne, kde nejde jen o samotnou konzumaci piva, ale především o setkávání, odpočinek a příjemně strávený čas ve veřejném prostoru.
„Třetí ročník potvrzuje, že Prostějovský Oktoberfest není jednorázovou novinkou, ale akcí, která si postupně buduje tradici. Chceme, aby si návštěvníci užili nejen ochutnávku zajímavých pivních speciálů, ale také příjemnou atmosféru, hudbu a společný čas s rodinou či přáteli. Právě spojení podpory místních výrobců a prostoru pro vzájemné setkávání je podle mě hlavní přidanou hodnotou této akce,“ dodává náměstkyně primátora Marcela Župková.
Pořadatelé věří, že si festival i letos najde cestu k pravidelným návštěvníkům, ale přiláká také nové zájemce, kteří chtějí poznat nabídku regionálních minipivovarů nebo si jednoduše užít příjemné podzimní odpoledne. Začátek října přitom nabízí ideální příležitost spojit ochutnávku piva s procházkou v Kolářových sadech a setkáním s přáteli.
Prostějovský Oktoberfest pořádá statutární město Prostějov prostřednictvím Zdravého města Prostějov. Vstup na akci je zdarma. Další informace jsou k dispozici na webu festivalu oktober.cz.