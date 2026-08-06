65. ROČNÍK VÝSTAVY MEČÍKŮ
Obec Rapotín a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín srdečně zvou všechny milovníky květin, zahradničení i příjemných společenských setkání na 65. ročník tradiční výstavy mečíků, která patří k nejvýznamnějším a nejdéle pořádaným zahrádkářským akcím v regionu. Jubilejní výstava se uskuteční v Kulturním domě Rapotín ve dnech 8. a 9. srpna 2026. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost obdivovat stovky nádherně rozkvetlých mečíků v pestré škále barev, tvarů a odrůd, které představí zkušení pěstitelé z širokého okolí. Výstava je nejen oslavou krásy květin, ale také připomínkou dlouholeté tradice zahrádkářství v Rapotíně. Po celá desetiletí se zde setkávají pěstitelé, odborníci i široká veřejnost, aby sdíleli zkušenosti, inspiraci a radost z pěstování okrasných rostlin. Součástí akce bude také občerstvení se zvěřinovými specialitami Mysliveckého spolku Buková. Akci je možné navštívit v Kulturnímdomě Rapotín v sobotu 8. srpna 2026 od 9 do 17 hodin, v neděli 9. srpna bude výstava přístupná od 9 do 15 hodin. Po nedělním skončení akce si budou návštěvníci moci zakoupit vystavené květiny a odnést si domů část výstavní atmosféry. „Výstava mečíků je každoročně vyhledávanou událostí, která do Rapotína přivádí návštěvníky z celého Šumperska i dalších částí republiky. Přijďte s námi oslavit 65 let této výjimečné tradice a nechte se okouzlit krásou rozkvetlých mečíků,“ zvou organizátoři.
RAPOTÍNSKÉ SLAVNOSTI SE BLÍŽÍ
Léto v Rapotíně tradičně vyvrcholí Rapotínskými slavnostmi, které se uskuteční 14.–16. srpna. Čekají nás tři dny plné zábavy, hudby, tradic i setkávání. Program odstartuje v pátek 14. srpna od 17.00 hodin, kdy bude připraveno zábavné odpoledne pro děti. Vstup na páteční program je zdarma, takže srdečně zveme všechny rodiny s dětmi, aby si společně užily příjemný letní podvečer. Hlavní program slavností se uskuteční v sobotu 15. srpna od 16.00 hodin. Na pódiu vystoupí oblíbená kapela Divokej Bill (na snímku), kterou doplní skupiny Blackbirds a The Primitives Group. Vstupenky jsou v předprodeji za 300 korun, na místě budou k dispozici za 450korun. Součástí sobotního programu bude tradiční výstava králíků, drůbeže, holubůa exotického ptactva, která se uskuteční v Parku u DPS od 8.00 do 18.00 hodin. Slavnostní víkend zakončí v neděli 16. srpna Rapotínská pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program začne v 10.30 hodin mší svatou spojenou s žehnáním bylin, ve 14.30 hodin bude následovat eucharistická pobožnost a požehnání obci Rapotín. Od 16.00 hodin jste srdečně zváni na sousedské posezení nafaře s hudbou, které bude příjemnou tečkou za celým slavnostním víkendem. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.rapotin.cz