Regionální muzeum v Českém Krumlově

Jak krajina měnila člověka – a jak člověk proměňoval krajinu? Jaké stopy zůstaly v krajině po našich předcích a jaké zůstanou po nás? Odkud se vzaly suroviny, potraviny a materiály, které dnes považujeme za běžné? Co všechno se z materiálů kolem nás dá využít? A jak by vlastně naše okolí vypadalo, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci?
Netrpělivě očekávaný osmý ročník veletrhu pravěké a středověké kultury Krumbenowe letos opět otevře v sobotu 12. září 2026 v 10:00 brány Pivovarské zahrady v Českém Krumlově jako součást Dnů evropského dědictví. Kromě tradiční přehlídky pravěkých a středověkých řemesel, odborných přednášek i workshopů nebude chybět ani oblíbená stezka pro malé i velké děti či Muzeum v zahradě. Celý den se můžete těšit na řadu prakulturních zážitků, které večer vyvrcholí skočnými středověkými rytmy kapely Bohemian Bards.
Hlavní téma „Člověk a krajina“ navíc zařadí do programu palčivé otázky, které jsou dnes stále aktuální. Ne náhodou proto zahájí letošní ročník přednáška odborníka nejpovolanějšího, RNDr. Václava Cílka, který nám téma představí v širších souvislostech, a to v pátek 11. 9. 2026, v sále Regionálního muzea v Českém Krumlově. Buďte u toho s námi!
Druhou zářijovou sobotu 12. 9. 2026 od 10:00 do 20:00 Pivovarská zahrada znovu ožije ruchem kupecké osady Krumbenowe. Návštěvníci se zde budou moci setkat s lovci a sběrači, prvními zemědělci nebo kupci a řemeslníky z hradišť doby bronzové i keltských oppid. Seznámí se s uměním obyvatel germánských i slovanských osad i s mistry středověkých řemesel. Na interaktivních stanovištích tentokrát zjistí, jak lidé v minulosti využívali krajinu kolem sebe jako zdroj obživy, surovin a materiálů, léčiv i duchovní inspirace. Zjistí, jak postavit dům vlastníma rukama a jaké stopy lidské činnosti zůstávají v krajině čitelné dodnes. Nebudou samozřejmě chybět ani obvyklé odborné přednášky a workshopy; těšit se můžete například na vyprávění čerstvě ošlehaných mořeplavců o úskalích české odysey na monoxylu přes Středozemní moře nebo na přednášku o výrobě textilu z lýka, kopřiv a dalších přírodních materiálů s názornými ukázkami v podání odborníků z Centra tradičních technologií v Příboře.
Naše detašované Muzeum v zahradě přiblíží svou výstavou „Člověk a krajina – vědec a krajina“ téma krajiny a zdrojů z hlediska současných možností výzkumu a metodiky. Kromě „nudné“ vědy samozřejmě představíme i pestrou nabídku prakultury: od prapohádky Mouchy v bubnu po oblíbený mezolitický trhák v podání kočovného Kredenc Tyjátru. Po setmění pak vystoupí Jeskynní stínoherní klub, který vás doprovodí do krajiny snů skrze prvopočátky stínového divadla na kančí kůži. Na závěr nebude chybět ani malý rituál a vaše nohy i srdce roztančí středověké rytmy v podání kapely Bohemian Bards. Pro malé i velké děti bude připravena úniková hra, která je provede osadou a na jejímž konci bude čekat odměna a možná i návrat do současnosti. Letos se můžete navíc těšit na programové i prostorové propojení s kulturním centrem PORT 1560, který akci hostí.
Naučně-zábavná akce je bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná jako obvykle zcela zdarma.
Kupecká osada Krumbenowe, oceněná hlavní cenou v celorepublikové soutěži Zlatý mamut 2018 za popularizaci archeologie, kombinuje odborné a interaktivní formy živé prezentace historie a připomíná klíčovou historickou roli krumlovského regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. V roli kupců a řemeslníků se představují vědečtí odborníci i lektoři z oboru experimentální archeologie, kteří se rekonstrukcí původních technologií a řemesel dlouhodobě zabývají. Program se cíleně odehrává právě v areálu Pivovarské zahrady, kde archeologický výzkum odhalil dosud nejstarší osídlení Českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a také první slovanské osídlení města. Projekt „KRUMBENOWE – Kupecká osada“ je realizován v rámci Dnů evropského dědictví s podporou města Český Krumlov a PORT 1560. Na programu spolupracují Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a řada odborníků, lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie.
Bližší informace naleznete na stránkách www.krumbenowe.cz a www.muzeumck.cz a www.uappsc.cz