Rodinná pohoda v srdci Krušných hor

Na jednom místě zde najdete zábavu pro malé objevitele, bezpečné zázemí i klidná zákoutí pro zasloužený relax.
Společné zážitky, na které nezapomenete
Místní zipline je sice nejdelší v Česku, ale nemusíte se jí bát. Menší děti mohou tento úchvatný přelet nad Šumenským údolím bezpečně absolvovat v tandemu spolu s rodiči a užít si výhled na siluety kopců vzdáleného Českého středohoří. Její rychlost je až 75 km za hodinu a je rozdělena na dva úseky. První je dlouhý 1400 metrů a končí v přestupní stanici na protějším kopci. Druhý je dlouhý 800 metrů a celá jízda netrvá déle než 8 minut. Jízdu si samozřejmě může užít kdokoli. Jediný limit je pouze váha od 30 do 130 kg. O jízdu je velký zájem, doporučujeme si tedy termín rezervovat předem pomocí webových stránek.
Pro milovníky rychlé jízdy tu je připravena monorailová bobová dráha. Dráha je dlouhá skoro 900 metrů s převýšením 130 metrů. Proveze vás klidným lesem i přes sjezdovku a v jednom místě ve výšce 4 metrů překonává po 50 metrů dlouhém mostě i místní komunikaci. Obě atrakce končí u stanice lanovky, která vás pohodlně vyveze zpět nahoru.
Cyklistické trasy pro začátečníky i pokročilé
Pro malé cyklisty a začátečníky jsou v bikeparku připravené bezpečné a nenáročné tratě, ale na své si přijdou i zkušenější jezdci. Bikepark nabízí různě náročné trasy, které vedou lesem i po sjezdovce. Najdete na nich singltreky, downhill, překážky a skoky. Skutečný adrenalinový zážitek nabízejí traily určené pro enduro, jež vedou po svazích směrem k vodní nádrži Janov. Dalším lákadlem je více než sedm kilometrů dlouhá trasa vedoucí až do Litvínova. Pro zpáteční cestu mohou návštěvníci využít cyklobus, který na Klíny pravidelně z Litvínova jezdí.
Zázemí plné pohody, sportu i relaxace
V areálu nechybí ani dětská hřiště, lanový park, vnější i vnitřní lezecká stěna, tenisový kurt a minigolf, u kterého si skvěle odpočinete. K relaxaci slouží i sauna. Pokud někdo zatouží po silovém tréninku, může navštívit místní posilovnu. Po dni plném zážitků můžete posedět na prosluněné terase místní restaurace. Zatímco si děti budou hrát, vy můžete ochutnat poctivou limonádu nebo pivo z místního minipivovaru, který vaří skvělé sezónní speciály. Ubytovat se můžete přímo v útulném hotelu nebo chatě, a pokud cestujete s obytným vozem, areál nabízí i připravená stání (stellplatzy).