Rodinné letní putování? Zkuste cestu do druhohor!

Letos je v každém DinoParku úžasná novinka – chodící robotické mládě stegosaura, které se volně pohybuje mezi návštěvníky! A věřte, že tohle „živé“ dinosauří mládě zůstane v paměti malým i velkým ještě dlouho po návštěvě. Naše Eliška o něm mluví denně a vymyslela si o něm i pohádku, kterou teď vypráví každý večer bráchovi na dobrou noc.

Už na začátku jsme si ale řekli, že to nebude jen o dinosaurech. Chtěli jsme každý výlet prožít naplno – jinak, spolu a s úsměvem. A tak jsme se vydali na dobrodružnou expedici napříč republikou.

DinoPark Zoo Plzeň

Plzeň nás doslova vrhla do druhohor. Největším hitem hned od začátku bylo nové mládě stegosaura, které se pohybovalo po parku a děti si ho mohly pohladit nebo pozorovat, jaké lumpárny zrovna vyvádí. Kuba nechtěl opustit vodní DinoStříkačku, kde mohl zblízka „sestřelovat“ dinosaury. Elišku uchvátil apatosaurus v životní velikosti a já jsem si užívala pohled z vyhlídky u brachiosaura, odkud jsme měli Plzeň i přilehlou Zoo jako na dlani.

DinoTrek v DinoParku Plaza Liberec

Liberecký DinoPark je schovaný uvnitř nákupního centra, což se v horkém dni ukázalo jako výhoda. V klimatizovaných prostorách jsme obdivovali živé krokosaury v DinoTeráriu, prošli jsme si druhohorní bouři se skutečným deštěm a děti se vyřádily na skákacím hradu. Já si užila nejen pohodovou kávu, ale i malý nákupní únik. I tady nás nadchlo chodící dinosauří mládě – každý park má totiž toho svého „živého“ stegosaura.

Brána do DinoParku Harfa Praha

V Praze, na střeše Galerie Harfa, nás čekala moderní druhohorní zóna s výhledem na město. Děti už od rána nemluvily o ničem jiném než o tom, kdy konečně uvidí „toho malého stegouška, co chodí po parku“. A opět nezklamal! Děti ho fascinovaně sledovaly, jak reaguje na zvuky, jak si prohlíží okolí a jak se občas zastaví, jako by něčemu opravdu naslouchal. Kuba se ho dokonce snažil krmit lístkem (který stegoušek zdvořile ignoroval). Eliška si pak pořídila selfie u gigantického quetzalcoatla, manžel se ponořil do virtuální reality a Kubík sledoval se zaujetím, jak dinosauři ‚ožívají‘. A já? Zatímco se děti bavily, zvládla jsem si koupit nový outfit. Dvě mouchy jednou ranou.

DinoExpres v DinoParku Zoo Vyškov

DinoPark ve Vyškově byl zase jiný – poklidný, zelený a přístupný DinoExpresem přímo z místního Zooparku. Cesta vláčkem byla sama o sobě zážitkem a děti nadchlo paleontologické hřiště, kde mohly vykopávat kostry. Na mě dýchla atmosféra dětství – les, zpěv ptáků a smích dětí. Největší radost ale přišla, když jsme narazili na „našeho“ stegouška, který se nechal fotit s dětmi jako pravá hvězda dne. Eliška si s ním udělala celou sérii „pravěkých portrétů“.

Divoká Ostrava

A pak přišel DinoPark Ostrava – největší a nejdivočejší ze všech DinoParků. Dvě rozlehlé plošiny, aktivní sopka, závodní dráha DinoRace, ztroskotané letadlo… bylo toho tolik, že jsme ani nestihli všechno. Ale to nevadilo – děti byly šťastné a my taky. Kuba porazil tátu v závodu, Eliška se mazlila s chodícím mládětem stegosaura a já měla pocit, že tohle je ten den, na který budeme vzpomínat ještě dlouho.

Každý DinoPark je jiný

A co je na tom všem nejlepší? Každý DinoPark je jiný. Jiná atmosféra, jiné atrakce, jiný zážitek. Ale jedno měly všechny společné – radost v dětských očích, čas, který jsme strávili spolu jako rodina…