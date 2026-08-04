Rokytnice – obec, která se rozvíjí

Rokytnice v číslech
Mezi nejvýznamnější současné projekty patří rozvoj zázemí pro děti a mladé rodiny. V letošním roce byla slavnostně otevřena nová dětská skupina, která nabízí péči o děti již od dvou let věku. Její vznik reaguje na zájem rodičů o dostupné předškolní vzdělávání a pomáhá rodinám lépe sladit pracovní a rodinný život. Na tento projekt navazuje také probíhající přístavba základní školy, která rozšíří kapacitu školy a přinese modernější podmínky pro vzdělávání budoucích generací.
Rozvoj obce se však netýká pouze školství. V současné době prochází kompletní rekonstrukcí také budova obecního úřadu, jejímž cílem je vytvořit důstojné a moderní zázemí jak pro zaměstnance úřadu, tak pro občany využívající jeho služby. V uplynulém období se podařilo zrekonstruovat také hospodu ve sportovním areálu, která se opět stala místem setkávání široké veřejnosti. Sportovní areál je dlouhodobě důležitým centrem společenského života obce a zázemím pro sportovní i kulturní akce pořádané během celého roku.
Vedle investic do současnosti a budoucnosti věnuje Rokytnice pozornost také péči o historické památky. Aktuálně probíhá obnova hrobky rodu Eichhoff na místním hřbitově, významné kulturní památky připomínající rod, který se významně zapsal do historie obce. S odkazem rodu Eichhoff je spojeno také Hasičské muzeum Josefa Eichhoffa, které představuje jedinečnou připomínku historie hasičství a patří k zajímavostem, na které mohou být obyvatelé Rokytnice právem hrdí.
K místním tradicím neodmyslitelně patří také pěstitelská pálenice, která navazuje na dlouhou tradici ovocnářství a hospodaření v hanáckém regionu. Dodnes slouží místním pěstitelům i obyvatelům okolních obcí a je součástí života obce již po několik desetiletí.
Silnou stránkou Rokytnice je bohatý spolkový, kulturní a sportovní život. Během roku se zde koná řada akcí, které spojují místní obyvatele napříč generacemi. K tradičním událostem patří například Vodění medvěda, Roketská čtvrtka, Gulášmánie, Neckyáda, Svatojakubské hody nebo Vánoční jarmark. Významnou událostí letošního roku bylo také 51. Setkání Rokytnic, které hostila právě naše obec a které potvrdilo silnou komunitní soudržnost i schopnost místních spolků spolupracovat na organizaci významných akcí. Návštěvníci z dalších obcí nesoucích stejné jméno se během víkendu zapojili do sportovních soutěží, hasičských disciplín i společenského programu a společně vytvořili jedinečnou atmosféru této tradiční akce.
Dominantu obce tvoří historický areál se zámkem, zámeckým parkem a kostelem svatého Jakuba Většího. Právě spojení historických hodnot s moderními investicemi vytváří charakter Rokytnice jako obce, která si váží svého dědictví a současně myslí na budoucnost.
Rokytnice je dnes moderní hanáckou obcí, která nabízí kvalitní podmínky pro život, aktivní společenské a komunitní prostředí a zodpovědný přístup k dalšímu rozvoji. Díky aktivním občanům a práci místních spolků je Rokytnice místem, kde se dobře žije a kam se lidé rádi vracejí.