Sky Towers spouštějí prodej bytů všech čtyř rezidenčních věží

Komerční sdělení
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Sky Towers spouštějí prodej bytů všech čtyř rezidenčních věží | foto: DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.

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Rezidenční projekt Sky Towers v pražských Malešicích vstupuje do další fáze. Developeři Daramis a BDCG Development uvolnili do prodeje byty ve všech čtyřech věžových domech, celkem 447 bytových jednotek.

Zájem o první dvě věže potvrdil rostoucí poptávku po moderním městském bydlení, které propojuje kvalitní architekturu, funkční dispozice a komfortní zázemí.

Malešice procházejí v posledních letech výraznou proměnou a profilují se jako moderní rezidenční čtvrť s kvalitní občanskou vybaveností, dobrou dopravní dostupností a množstvím zeleně. „Sky Towers na tuto proměnu navazuje konceptem bydlení, které propojí výhody života v hlavním městě s klidnějším prostředím mimo širší centrum. Do konce října skončí na pozemku demoliční práce a zahájíme výstavbu,“ uvádí Dušan Krajča z developerské společnosti Daramis. Dokončení projektu a kolaudace je plánována na počátku roku 2030.

Sky Towers spouštějí prodej bytů všech čtyř rezidenčních věží

Soukromý park, klub i nepřetržitá recepce

První obyvatelé se do svých bytů nastěhují v polovině roku 2030. Projekt Sky Towers jim poskytne široké zázemí. Součástí projektu bude soukromý park ve vnitrobloku, fitness centrum, rezidentský klub s prostorem pro sledování filmů a sportovních přenosů a recepce s nepřetržitým provozem. Elegantní lobby v každé ze čtyř budov poskytne příjemný každodenní komfort. Právě kvalitně navržené společné prostory patří dlouhodobě mezi charakteristické prvky projektů společnosti Daramis, která klade důraz nejen na samotné byty, ale také na celkový zážitek z bydlení.

Sky Towers spouštějí prodej bytů všech čtyř rezidenčních věží

Praktické dispozice a plánovaná tramvajová trať

Projekt Sky Towers nabídne širokou škálu dispozic od 1+kk, 1,5+kk a 2+kk vhodných pro jednotlivce a páry hledající praktické a dobře navržené městské bydlení až po větší 3+kk a 4+kk pro rodiny, které chtějí v Praze zůstat a zároveň mít dostatek prostoru i soukromí. Architektonický návrh studia QARTA Architektura staví na čistých liniích, funkčnosti a důrazu na přirozené světlo i efektivní využití prostoru.

Významnou předností projektu je také jeho lokalita. „Malešice dnes patří mezi nejzajímavější rozvíjející se rezidenční oblasti Prahy. Nabízejí klidnější atmosféru než širší centrum města, zároveň ale zůstávají velmi dobře dostupné. Tramvajová trať plánovaná na rok 2027 dále posílí spojení Malešic s centrem Prahy a usnadní každodenní dopravu,“ doplňuje Martin David za společnost BDCG Development.

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