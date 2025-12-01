Slezská Ostrava zve na tradiční vánoční akce i jediný půlnoční novoroční ohňostroj

Komerční sdělení
Městský obvod Slezská Ostrava zve širokou veřejnost na prosincové akce, které nabídnou pohodovou atmosféru a prostor pro setkávání v předvánočním i novoročním období. Vánoce na Slezské se letos uskuteční 12. prosince u kostela sv. Marka v Heřmanicích a 13. prosince v Tylově sadu na Hladnově ve Slezské Ostravě, vždy od 16 hodin.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Silvestr-2026-METRO.png | foto: pro iDNES.cz

Srdečně zvu všechny na naše prosincová vánoční setkání, která mají být místem, kde lidé na chvíli zpomalí a užijí si atmosféru blížících se Vánoc. Je to příležitost pro ty, kteří dávají přednost komornějšímu a klidnějšímu prostředí před velkými davovými akcemi,“ popisuje přednost slezskoostravských Vánoc starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Vanoce-na-Slezske-METRO.png

Na obou místech proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V Heřmanicích se o vánoční atmosféru postarají děti ze slezskoostravských škol. Následovat bude společné zpívání koled a vystoupení kapely Bon Jovi Tribute Petra Poláčka. O den později v Tylově sadu na Hladnově vystoupí opět děti ze škol, zazní koledy a večer zakončí koncert skupiny Abba Revival. Obě místa doplní stánky s občerstvením a doprovodné vánoční aktivity.

Silvestrovské oslavy pak ve Slezské Ostravě vyvrcholí tradičním novoročním ohňostrojem před slezskoostravskou radnicí, který přesně o půlnoci přivítá rok 2026. Součástí bude i novoroční přípitek a nově také možnost zakoupení šumivého či svařeného vína ve stánku před radnicí.

Slezská Ostrava dlouhodobě organizuje jediný půlnoční novoroční ohňostroj. „Byť se snažíme ohňostroje omezovat a na jiných akcích je již nepoužíváme, tradici novoročního ohňostroje stále držíme. Osobně považuji ohňostroj o silvestrovské půlnoci za nejšetrnější variantu – lidé o něm vědí dopředu, mohou se na něj připravit a postarat se o své domácí mazlíčky tak, aby se cítili bezpečně,“ popisuje pohled na pyrotechniku starosta Richard Vereš a dodává: „Ohňostroje o silvestrovské noci jsou předvídatelné a daleko ohleduplnější než nečekané hlukové efekty, které se objevují jindy během roku. V této souvislosti bych chtěl také všechny občany požádat, aby odpalování pyrotechniky omezili právě jen na silvestrovskou noc a byli ve zbytku roku ohleduplní ke svému okolí.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Slezská Ostrava zve na tradiční vánoční akce i jediný půlnoční novoroční ohňostroj

Komerční sdělení
Silvestr-2026-METRO.png

Městský obvod Slezská Ostrava zve širokou veřejnost na prosincové akce, které nabídnou pohodovou atmosféru a prostor pro setkávání v předvánočním i novoročním období. Vánoce na Slezské se letos...

1. prosince 2025

Otevření Těšínského divadla se blíží. Revitalizace proběhla v rekordním čase

Komerční sdělení
td-konecne-doma-web-1080x1920-cista.jpg

Od projektové dokumentace po slavnostní otevření neuběhly ani dva roky. Těšínské divadlo se během této doby proměnilo v moderní kulturní komplex, který propojuje Českou scénu, Polskou scénu a Bajku s...

1. prosince 2025

V Novém Boru na Českolipsku vyjížděli hasiči k požáru v areálu zahradnictví

ilustrační snímek

K požáru v areálu zahradnictví v Novém Boru vyjížděli dnes hasiči na Českolipsku, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na místě zasahovalo pět profesionálních a...

30. listopadu 2025  22:07,  aktualizováno  22:07

Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok....

Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí...

30. listopadu 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

V Olomouckém i Zlínském kraji varují správci silnic před namrzáním vozovek

ilustrační snímek

V Olomouckém i Zlínském kraji varují dnes večer správci silnic před možným namrzáním vozovek. Důvodem je mrholení a pokles teplot pod bod mrazu. Obezřetní by...

30. listopadu 2025  20:26,  aktualizováno  20:26

Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...

30. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Už září. V Plzni se rozsvítil vánoční strom, akce přilákala tisíce lidí

Na plzeňském náměstí Republiky rozsvítili vánoční strom. (30. listopadu 2025)

Před očima tisíců lidí se v první adventní neděli večer na náměstí Republiky v Plzni rozzářil ozdobený vánoční strom. Letos se jedná o smrk ztepilý ze Stoda, který darovali manželé Jungbauerovi.

30. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

Zpěvák JeyBy natočil novinku Na Vánoce společně. Doprovází ji také sváteční klip

30. listopadu 2025  19:01

V Novém Boru na Českolipsku vyjížděli hasiči k požáru v areálu zahradnictví

ilustrační snímek

K požáru v areálu zahradnictví v Novém Boru vyjížděli dnes hasiči na Českolipsku, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na místě zasahovalo pět profesionálních a...

30. listopadu 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

Za prvním lyžováním v hradeckém kraji od pátku vyrazily do hor tisíce lidí

ilustrační snímek

Tisíce lyžařů přijely od pátku do neděle do Krkonoš a Orlických hor v Královéhradeckém kraji na první lyžování nadcházející zimní sezony. Hlavní skiareály...

30. listopadu 2025  16:15,  aktualizováno  16:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Liberecku je znovu pro kamiony průjezdná silnice přes Oldřichovské sedlo

ilustrační snímek

V Libereckém kraji silničáři dnes v 15:00 znovu pro kamiony nad šest tun zprůjezdnili silnici třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a...

30. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

30. listopadu 2025  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.