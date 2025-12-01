Slezská Ostrava zve na tradiční vánoční akce i jediný půlnoční novoroční ohňostroj

„Srdečně zvu všechny na naše prosincová vánoční setkání, která mají být místem, kde lidé na chvíli zpomalí a užijí si atmosféru blížících se Vánoc. Je to příležitost pro ty, kteří dávají přednost komornějšímu a klidnějšímu prostředí před velkými davovými akcemi,“ popisuje přednost slezskoostravských Vánoc starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
Na obou místech proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V Heřmanicích se o vánoční atmosféru postarají děti ze slezskoostravských škol. Následovat bude společné zpívání koled a vystoupení kapely Bon Jovi Tribute Petra Poláčka. O den později v Tylově sadu na Hladnově vystoupí opět děti ze škol, zazní koledy a večer zakončí koncert skupiny Abba Revival. Obě místa doplní stánky s občerstvením a doprovodné vánoční aktivity.
Silvestrovské oslavy pak ve Slezské Ostravě vyvrcholí tradičním novoročním ohňostrojem před slezskoostravskou radnicí, který přesně o půlnoci přivítá rok 2026. Součástí bude i novoroční přípitek a nově také možnost zakoupení šumivého či svařeného vína ve stánku před radnicí.
Slezská Ostrava dlouhodobě organizuje jediný půlnoční novoroční ohňostroj. „Byť se snažíme ohňostroje omezovat a na jiných akcích je již nepoužíváme, tradici novoročního ohňostroje stále držíme. Osobně považuji ohňostroj o silvestrovské půlnoci za nejšetrnější variantu – lidé o něm vědí dopředu, mohou se na něj připravit a postarat se o své domácí mazlíčky tak, aby se cítili bezpečně,“ popisuje pohled na pyrotechniku starosta Richard Vereš a dodává: „Ohňostroje o silvestrovské noci jsou předvídatelné a daleko ohleduplnější než nečekané hlukové efekty, které se objevují jindy během roku. V této souvislosti bych chtěl také všechny občany požádat, aby odpalování pyrotechniky omezili právě jen na silvestrovskou noc a byli ve zbytku roku ohleduplní ke svému okolí.“