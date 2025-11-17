Soukromá škola BEAN Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Jedinečný přístup k výuce a rozmanitá nabídka studijních programů lákají nejen absolventy základních škol, ale také dospělé, kteří si chtějí doplnit znalosti.
Příběh školy BEAN
Mnoho studentů si uvědomuje, že záleží nejen na tom, co se naučí, ale také na prostředí, ve kterém se vzdělávají. Gymnazistka Nikola H., která na BEAN ve Staňkově studuje od roku 2021, si to potvrdila už během prvních měsíců. „Rozhodla jsem se pro gymnázium, protože chci pokračovat na vysokou školu. Kvalitní příprava ve Staňkově mi dává jistotu, že budu schopna studovat na jakékoli univerzitě,“ říká. Škola staví výuku na malých třídních skupinách, což pedagogům umožňuje věnovat se studentům individuálně a citlivě, podporovat jejich znalosti a rozvíjet jejich přirozené schopnosti.
Osobní přístup a bezpečné prostředí
Od doby, kdy školu vedou paní Marie Bastlová a její dcera, je kladen důraz na osobní přístup a vstřícné prostředí. Snaží se vytvořit bezpečné místo, kde jsou studenti podporováni nejen ve vzdělávání, ale i v osobním rozvoji. „Citlivý přístup ke studentům je jedním z hlavních faktorů, který nás odlišuje od státních škol. To by nebylo možné bez našich pedagogů, kteří často svou péčí přesahují rámec pracovní doby. Věnují se studentům nejen při výuce, ale také při doučování a přípravě na přijímací zkoušky,“ vysvětluje ředitelka Boříková. „Snažíme se, aby škola byla vstřícným a bezpečným prostředím, které podporuje hodnotové postoje studentů. Díky tomu u nás nenajdete žádnou formu šikany,“ doplňuje zástupkyně ředitelky Bastlová.
Velkým lákadlem je také dálkové studium, určené nejen pro dospělé. Probíhá převážně o víkendech a nabízí třeba obor předškolní a mimoškolní pedagogika, který lze pro maturanty absolvovat i ve zkrácené dvouleté formě.
Stipendium a výhodná poloha v regionu
Nejlepším žákům denního studia pak škola poskytuje prospěchové stipendium. Pokud přemýšlíte o studiu, do školy se můžete přijít podívat osobně, kde vás srdečně přivítají. Stačí se předem domluvit se zástupkyní ředitelky Ing. Bastlovou na telefonním čísle 773 971 313 nebo využít dne otevřených dveří. Díky poloze školy na železničním uzlu mezi Domažlicemi a Plzní navíc lze pohodlně dojíždět za studiem také z Klatov, Chebu, Karlových Varů nebo z Prahy.
Dny otevřených dveří
- 15. listopadu, 13. prosince 2025 – 9:00–11:30 pro všechny obory denního i dálkového studia
- 16. ledna 2026 – 16:00–17:00 pouze pro zájemce o denní studium
Denní studium (pro absolventy ZŠ)
|Obor
|Délka
|Ukončení
|Zaměření / výhody
|Gymnázium
|4 roky
|Maturita
|Všeobecný základ pro studium VŠ
|Obchodní akademie
|4 roky
|Maturita
|Od 3. ročníku specializace (veř. správa, cest. uch. grafika aj.)
|Provoz diplomatických služeb
|4 roky
|Maturita
|Unikátní obor s důrazem na cizí jazyky
|Kominík
|3 roky
|Výuční list
|Praktická výuka, zajištění praxe, uplatnění na trhu práce
|Podnikání (nástavba)
|2 roky
|Maturita
|Pro držitele výučního listu – možnost dalšího kariérního rozvoje
Kontakt:
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
Adresa: Trnkova 125, 345 61 Staňkov
E-mail: bastlova@bean.cz