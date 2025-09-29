Spolupráce s vysokými školami nese své ovoce

Velmi si cením spolupráce s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Společně hledáme nové pohledy na naše významné objekty – od zámku až po městské lázně.
Prvním z výsledků této spolupráce je Studie přestavby městských lázní na městskou knihovnu s komunitním centrem, jejíž výsledky představí studenti Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Výstava bude zahájena 7. října 2025 v 17:00 hodin slavnostní vernisáží v Městské knihovně Prostějov, kde proběhne i vyhlášení výsledků studentské soutěže. Návštěvníci zde uvidí originální návrhy, které přetvářejí současné lázně v otevřený veřejný objekt s kulturním i společenským přesahem. Výstava potrvá do 30. listopadu 2025.
Druhým projektem spolupráce je venkovní výstava Návrhů expozic v zámku očima studentů architektury, která bude od 6. října 2025 přístupná veřejnosti na nádvoří před zámkem. Studenti Fakulty architektury VUT v Brně připravili odvážné koncepty dvou nových prohlídkových tras s názvy „Po zlaté stuze“ a „Iluze peněz a moc času“. Tyto návrhy nejen zpřístupňují a zatraktivňují zámek pro návštěvníky, ale zároveň propojují vzdělání s respektem k historii a nabízejí inspiraci pro jeho budoucí využití. Výstava bude spojena s podpisem Rámcové smlouvy o spolupráci, která stvrzuje dlouhodobé partnerství mezi městem a Fakultou architektury VUT v Brně.
Později představíme veřejnosti také práce studentek Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na úpravy předprostoru Hlavního nádraží včetně parčíku na Švabinského ulici a lokality U lípy ve Vrahovicích.
Studentské návrhy nejsou jen odvážnými vizemi, ale také cennou inspirací. Ukazují, jak lze historickým stavbám a veřejným prostranstvím vrátit život a citlivě je začlenit do současného městského života. Věřím, že partnerství s vysokými školami nám pomůže hledat ty nejlepší cesty, jak tuto myšlenku naplnit. Rádi bychom v úspěšné spolupráci pokračovali i v dalších letech.
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora