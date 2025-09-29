Spolupráce s vysokými školami nese své ovoce

Komerční sdělení
Město Prostějov zahájilo spolupráci s vysokými školami, která přináší svěží nápady a pohledy mladých architektů na naše město. Díky společným projektům se můžeme podívat na známá místa jinak a objevovat možnosti, které by nás možná nenapadly.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Velmi si cením spolupráce s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Společně hledáme nové pohledy na naše významné objekty – od zámku až po městské lázně.

Prvním z výsledků této spolupráce je Studie přestavby městských lázní na městskou knihovnu s komunitním centrem, jejíž výsledky představí studenti Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Výstava bude zahájena 7. října 2025 v 17:00 hodin slavnostní vernisáží v Městské knihovně Prostějov, kde proběhne i vyhlášení výsledků studentské soutěže. Návštěvníci zde uvidí originální návrhy, které přetvářejí současné lázně v otevřený veřejný objekt s kulturním i společenským přesahem. Výstava potrvá do 30. listopadu 2025.

Druhým projektem spolupráce je venkovní výstava Návrhů expozic v zámku očima studentů architektury, která bude od 6. října 2025 přístupná veřejnosti na nádvoří před zámkem. Studenti Fakulty architektury VUT v Brně připravili odvážné koncepty dvou nových prohlídkových tras s názvy „Po zlaté stuze a „Iluze peněz a moc času“. Tyto návrhy nejen zpřístupňují a zatraktivňují zámek pro návštěvníky, ale zároveň propojují vzdělání s respektem k historii a nabízejí inspiraci pro jeho budoucí využití. Výstava bude spojena s podpisem Rámcové smlouvy o spolupráci, která stvrzuje dlouhodobé partnerství mezi městem a Fakultou architektury VUT v Brně.

Později představíme veřejnosti také práce studentek Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na úpravy předprostoru Hlavního nádraží včetně parčíku na Švabinského ulici a lokality U lípy ve Vrahovicích.

Studentské návrhy nejsou jen odvážnými vizemi, ale také cennou inspirací. Ukazují, jak lze historickým stavbám a veřejným prostranstvím vrátit život a citlivě je začlenit do současného městského života. Věřím, že partnerství s vysokými školami nám pomůže hledat ty nejlepší cesty, jak tuto myšlenku naplnit. Rádi bychom v úspěšné spolupráci pokračovali i v dalších letech.

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou...

29. září 2025

Spolupráce s vysokými školami nese své ovoce

Komerční sdělení

Město Prostějov zahájilo spolupráci s vysokými školami, která přináší svěží nápady a pohledy mladých architektů na naše město. Díky společným projektům se můžeme podívat na známá místa jinak a...

29. září 2025

Cena Česká Leonarda na festivalu Finále v Plzni podpořila talentované filmařky

Scenáristka Magdalena Drahovská, výtvarnice Veronika Zacharová a scenáristka a režisérka Olga Dabrowská se dnes večer staly prvními vítězkami filmové ceny pro...

28. září 2025  21:06,  aktualizováno  21:06

Policie na severu Čech šetří další násilný čin s úmrtím za víkend, v Litvínově

Kriminalisté na severu Čech začali dnes prověřovat násilný čin s úmrtím člověka také v Litvínově. Zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. ČTK to dnes řekla...

28. září 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Krnovská radnice rozšířila lokality, kde platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti

Krnovská radnice rozšířila lokality, kde platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nová vyhláška nahradila předchozí z roku 2008. Zákaz se vztahuje na veřejná...

28. září 2025  19:43,  aktualizováno  19:43

Den otevřených dveří v Ostravě na kraj i magistrát přilákal 2000 návštěvníků

Bezmála 2000 lidí si dnes prohlédlo budovy moravskoslezského hejtmanství a ostravského magistrátu. Instituce se otevřely ke Dni otevřených dveří na Den české...

28. září 2025  19:04,  aktualizováno  19:04

Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí. Rusko tady nechceme, skandovaly

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...

28. září 2025  17:12,  aktualizováno  19:09

Umělecká skupina Rafani umístila v Humpolci svoji sochu Jedno procento

Umělecká skupina Rafani dnes v humpoleckém parku odhalila svoji sochu Jedno procento. Vznikla jako součást jejich výstavy, která je v zóně pro umění 8smička od...

28. září 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Policie vyšetřuje pobodání na chomutovském sídlišti, jeden muž je v cele

Policie prověřuje násilný trestný čin, který se stal v noci ze soboty na neděli na sídlišti v Chomutově. Zemřel při něm jeden člověk. Kriminalisté zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. Oznámila...

28. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Lékařská fakulta v Plzni slaví 80 let, má naučnou stezku po městě i další akce

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni na konci září otevřela naučnou stezku, která vede po místech spojených s dějinami fakulty a vývojem medicíny v...

28. září 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Kopřivnici vznikne nová čtvrť se 120 byty, město hledá developera

Nejméně 120 bytů by mělo vzniknout v nové rezidenční čtvrti v Kopřivnici. Město pro projekt připravilo pozemky v západní části města nad výpadovkou na Závišice a mezi sídlištěm Korej a Bubla City...

28. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

OBRAZEM: Sázka z roku 1965: Trakařem z Jizerských hor na derby Sparty a Slavie

Po stopách sousedské sázky se v neděli 28. září 2025 vydali nadšenci ze Smržovky. Tedy z místa, kde se v roce 1965 místní sportovní rivalové, (slávista) František Pacák a jeho soused (sparťan)...

28. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.