Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Co nás čeká do konce roku
5. 10. OLFINCAR Hradecký půl/maraton
Tradiční běh ulicemi Hradce Králové a Městskými lesy.
- Kategorie: maraton, půlmaraton (21,1 km), 10 km, dvojice,
- Highlight: Ideální kombinace městského běhu a klidu lesní přírody.
- Více: www.hradeckypulmaraton.cz
5. 10. Kingspan Běh proti rakovině
Charitativní běh na podporu prevence a boje proti rakovině.
- Trasy: 5 km, 10 km, rodinný běh 1,5 km
- Tip: Přiveďte rodinu nebo kolegy – každý krok podporuje dobrou věc.
- Více: www.sportvisio.cz/behy/beh-proti-rakovine.html
24.–26. 10. Gladiator Race Praha
Podzimní edice populárního překážkového závodu.
- Trasy: 6 km ORIGINAL, 4km NIGHT, KIDS, OCRC
- Highlight: Překážky pro všechny úrovně – od začátečníků po ostřílené borce.
- Více: www.gladiatorrace.cz
8. 11. Trail Lázně Velichovky
Přírodní běh pro všechny výkonnostní kategorie.
- Trasy: 10km, 5km, Canicross
- Tip: Ideální na podzimní běhání v klidné krajině – skvělá regenerace i pro závodníky.
- Více: www.gladiatorrace.cz/trail/velichovky.html
29. 11. Gladiator Race ZOO Brno
Originální překážkový závod v kulisách zoologické zahrady.
- Trasy: 6km ORIGINAL, KIDS
- Highlight: Kombinace sportu a unikátního prostředí – závod u zvířat je zážitek nejen pro sportovce.
- Více: www.gladiatorrace.cz