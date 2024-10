4+4 dny v pohybu

Praha

Každý ročník festivalu má své hlavní téma, letos je jím Vnitro. Tohoto tématu se bude držet například výtvarná část festivalu nazvaná Místa činu, která letos odkazuje k minulosti budovy Hybernská 2. Ta za minulého režimu spadala déle než půl století pod působnost Sboru národní bezpečnosti. Pět zahraničních a sedm českých divadelních premiér bude programově doplněno dvěma výstavami, jejichž kurátory jsou Kristýna Hájková a Radek Wohlmuth. Ten motiv festivalu přibližuje takto: „Výraz ‚lidské nitro‘ označuje vnitřní svět člověka, který zahrnuje jeho myšlenky, pocity, emoce a vnitřní prožitky. Vnitro je naproti tomu politicky generovaný mocenský nástroj, jehož nedílnou součástí je represe proti nepohodlným osobám nebo skupinám lidí. Právě tato konfliktní významová přesmyčka je leitmotivem letošního výstavního projektu.“ Projekty festivalu zahrnují všechny druhy současného umění, tedy divadlo, tanec, hudbu, výtvarné umění, film i video art, a jsou rozmístěné do budov Hybernská 997/2 v Praze 1, ve vršovickém Vzletu, Alfredu ve dvoře a v ARŠE+.

Milovníci videoher zamíří do Letňan na FOR GAMES

Novinky ze světa herních konzolí, PC, hardwaru a příslušenství všech herních platforem. To vše čeká na milovníky interaktivní zábavy tuto sobotu až do neděle 6. října na letňanském Výstavišti na akci FOR GAMES. Se vstupenkou půjde navštívit další čtyři specializované akce, které se zde konají.

Rakovnicko

Po kolejích přijedou do muzea Hektoři

Tento víkend se v největším železničním muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka uskuteční setkání Hektorů, tedy historických motorových lokomotiv řad T 435.0 a T 458.1. Součástí akce budou jejich komentované přehlídky na točně muzea. Po oba dny vyjede řada zvláštních vlaků a návštěvníci se mohou těšit na doprovodný program. V sobotu i neděli pojede do Lužné zvláštní vlak z Prahy, který z hlavního nádraží vyrazí v 8.30. Z Lužné zpět do hlavního města se vrací v 15.00. Zároveň se uskuteční hvězdicové jízdy z Lužné do Řevničova, Rakovníka a Kolešovic. Lokomotivy zvané Hektor byly určené pro posun a nákladní vlaky na vedlejších tratích. Jednalo se o první stroje, které postupně nahrazovaly parní lokomotivy, zároveň šlo o první vývojový typ budoucích lokomotiv nazývaných Čmelák. První typ T 435.0 se vyráběl do roku 1962 a přezdívalo se mu malý Hektor. Poté byly vyráběny takzvané velké Hektory T 458.1, které byly rovněž dodávány pro široký rozchod. Vyvážely se například do Sovětského svazu, východního Německa, Polska, Iráku, Indie a také do Albánie. Železniční muzeum v Lužné se s letošní sezonou rozloučí v závěru října tradiční akcí Poslední parní víkend.

Kolínsko

Ve skanzenu poodhalí podzimní obyčeje předků

V kouřimském skanzenu se o první říjnové neděli koná tradiční národopisný pořad Podzim na vsi. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet pečení brambor, zpracování vlny, mlácení obilí nebo si prohlédnout práci ševce a kováře. Součástí akce jsou opět řemeslné dílny pro děti či přednášky o podzimních obyčejích předků a starých odrůdách ovocných stromů a chmele v podání zkušeného zahrádkáře. K ochutnání budou v kouřimském Muzeu lidových staveb nachystané tradiční likéry, pálenky i lokální pivo.