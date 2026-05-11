A Day of Sound v Kutné Hoře propojí hudbu s vizuálním uměním a architekturou

Propojení současné hudby, vizuálního umění a historické architektury nabídne osmý ročník festivalu A Day of Sound, který bude 27. června v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Pro návštěvníky je připravený celodenní program v galerii, chrámu svaté Barbory, kapli Božího těla i mimo ně. Přehlídka vyvrcholí večerním programem v zahradách GASK, kde vystoupí polský skladatel a zvukový performer Robert Piotrowicz a zpěvačka Lenka Dusilová. ČTK o tom informovala Alena Sedláčková z galerie.
"Vyzkoušíme si, jaké to je, když mezi obrazy a vizuálními díly v galerii či uprostřed strhujících architektonických reálií Kutné Hory začnou povstávat obrazy v naší vlastní představivosti," uvedl dramaturg akce Michal Rataj.
V barokní lékárně bude otevřeno zvukové kino. Děti se mohou těšit na hudební workshopy, dospělí na zvukovou dílnu ke stálé expozici Labyrintem. V barokním refektáři vystoupí duo TOŠA, které tvoří kontrabasistka Klára Pudláková a saxofonista Michal Wróblewski. Následovat bude vystoupení Barbory Tomáškové spojené s vernisáží Filipa Černého v Café Fatal a poté vernisáž Lukáše Machalického v Galerii 3.
V kapli Božího těla se představí ansámbl Laug Sonoris pod vedením dirigenta Patrika Kaka. Pro chrám svaté Barbory připravili skladatelé Matouš Hejl a Veronika Svobodová kompozici Neviditelné zahrady, která propojí varhanní zvuk, terénní nahrávky, hlas i mluvené slovo. Večerní finále na vodním pódiu v zahradách GASK otevře polský skladatel Piotrowicz, festival uzavře sólovým experimentálním setem Lenka Dusilová. Součástí programu bude také interaktivní audiovizuální instalace Adaptace od Anežky Hlinkové, umístěná v barokním sklepení GASK.
Galerie Středočeského kraje sídlí v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře. Zaměřuje se na výtvarné umění 20. a 21. století. Kromě stálých sbírek organizuje výstavy a doprovodné programy.