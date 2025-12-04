Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Jana Sobíšková
  7:22aktualizováno  7:22
Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané prodejci z ruky do ruky za párek v rohlíku však letos provází rozpaky hygieniků. Oproti minulým ročníkům se totiž letošní trhy konají v době, kdy v Praze bují epidemie žloutenky, kterou se stále nedaří vymýtit, ba naopak nakažených stále přibývá.

V pondělí hygienici oznámili 28procentní nárůst nových případů oproti předchozímu týdnu. Redakce iDNES.cz zmapovala hygienické podmínky na šesti adventních trzích, všímala si ale také atmosféry, sortimentu a cen.

Trhy před OC Palladium vítají první návštěvníky v 10 hodin dopoledne. „Počkejte, až všechno vybalím, pak tu zapálím františky, tak ucítíte vůni Vánoc, možná,“ sděluje prodejce zvědavým přihlížejícím. Františka prodá za 10 korun.

U vedlejšího stánku se už grilují párky. Obsluha má rukavice, ale na všechno. Sahá jimi na rohlík a také přijímá hotovost od cizince. „Jak se řekne 250 anglicky?“ zjišťuje u kolegyně. Ta napoví, že „tů handrid fifty“, což prodavačka zopakuje. Ke klobáse za 180 si muž odnáší také colu za 70.

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Pokud by zákazník chtěl „špinavé jídlo“ jíst aspoň čistýma rukama, může si je vydezinfikovat z dávkovače přibitého na boční stěně skoro každého stánku. Dvě deci svařeného vína tady zahřejí za 90 korun, medovina za 130, punč za 100.

„Kelímkům věřím“

Jen přes tramvajové koleje směrem k Senovážné ulici je rozložený druhý trh. Tady vyhrávají koledy a atmosféra je vánočnější. Je tu také levněji. Dvě deci vánočního punče stojí 80 korun a deci medoviny 60. Klobása v housce ale stojí rovněž 180 a trhovci také nosí tytéž rukavice na každou svou činnost.

Člověk tu může zakoupit originální chlupaté kulichy ve tvaru zvířecí hlavy i s rohy nebo ušima za 1 200 korun. Lidé si je z legrace zkoušejí a fotí se v nich. Opodál prodávají bio sušenou čočku v sáčku a plno dalších nevánočních věcí. Ryze vánoční nabídku mají asi tři čtvrtiny stánků. Fungují tady vratné kelímky na padesátikorunovou zálohu.

„Já těm kelímkům klidně věřím, a i kdyby je nemyli důkladně, jsem proti žloutence očkovaná,“ odpovídá redaktorce jedna z návštěvnic. Začíná pršet, ale lidé zůstávají.

Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad čítají pouhých šest stánků, z nichž v provozu jsou čtyři. Podle prodejkyně svařáku za 85 korun, což je zatím nejnižší cena, se ale vyplatí mít otevřeno.

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Náměstí Míru. Je půl dvanácté, už neprší a vyhrávají vánoční písně, byť u každého stánku jiná. Je tu také nejvíc těch s nevánočním sortimentem. Kočky na peněženkách, autorské šperky, proutěné košíky.

Občerstvení obdobné jako jinde. Bramborák stojí 90 korun a velká vánoční klobása opět servírovaná nehygienicky stojí 115. Dezinfekce pro zákazníky je, stejně jako všude, k dispozici u hořčice a ubrousků.

Dvojku svařeného vína tu nabízejí za 80 korun, deci medoviny za 60, stejně jako punč. Přichází muž s bednami čistých vratných kelímků, aby je vyměnil za ty použité. „Je tu 80 stánků a spotřeba je většinou jedna bedna na stánek, což je 200 kelímků na stánek,“ počítá muž s tím, že je to docela dost.

Prodejkyně horkých nápojů si čistotu vrácených kelímků chválí, ukazuje redaktorce, jak jsou důkladně umyté i suché. Krouží při tom prstem po vnitřním okraji nádoby.

Trhy na Václavském náměstí jsou druhé největší v Praze. Čtvrtinka plzně tu stojí 80 korun, dvojka svařáku stovku, deci medoviny 80, langoš 180 a bramborák podle hmotnosti, 80 za sto gramů.

Rukavice i tady mají všichni prodejci a všichni v nich dělají vše. I smrkají. Dezinfekce je ale opět všudypřítomná, jen někde nefunguje pumpička.

Nejdražší langoš

Staroměstské náměstí, největší pražské trhy a nejvíc lidí. Atmosféra je uvolněná a ceny nejvyšší. Langoš tady stojí až 280 korun. Hygiena stejná jako jinde.

„Pokud by si prodejci na trzích mezi přípravou jídla a převzetím peněz pečlivě umyli ruce, bylo by to nejlepší. Nebo kdyby měli rukavice jen na přípravu a manipulaci s jídlem a pak je sundali,“ okomentovala hygienické návyky stánkařů s občerstvením mluvčí pražské hygieny Petra Batók. Podle ní se takto dá šířit žloutenka A.

„Přenáší se kontaktem s kontaminovaným povrchem, kterým mohou být teoreticky i hotové peníze,“ uzavřela.

25. listopadu 2025





Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají





