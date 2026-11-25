Informoval středočeský krajský úřad v tiskové zprávě.
Adventní čas se neobejde bez lidových zvyků. Kouřimský skanzen připravil svatomikulášskou obchůzku a na poslední adventní neděli také obchůzku adventních postav. V Hornickém skanzenu Mayrau se otevře pekelná brána s čerty, Mikulášem a anděly.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře uspořádá 9. prosince přednášku o vánočních tradicích. Středočeské muzeum v Roztokách nabídne 12. a 13. prosince workshop o kuchyni a stolování šlechty v 19. století.
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Vánoční atmosféru přiblíží několik výstav. Expozice Od výlohy ke stromečku v kutnohorském muzeu stříbra představí podobu vánočního nakupování v minulosti. Muzeum Podblanicka chystá výstavu Vánoční čas věnovanou adventním a vánočním tradicím. V Muzeu Nové Strašecí budou k vidění tři desítky historických i současných betlémů.
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy představí výstavou Když vánoční dárky vyprávějí tvorbu spisovatelky Ireny Ričlové Lachoutové. Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem připravilo výstavu Vůně perníku věnovanou perníkářství. V sobotu 28. listopadu si tam návštěvníci budou moci vyzkoušet zdobení perníčků.
Tvořivé dílny nabídnou výrobu vánočních dekorací, ozdob i dalších tradičních předmětů. Ve skanzenu v Kouřimi si zájemci 28. listopadu a 12. prosince vyzkoušejí výrobu slaměných řetězů a perličkových ozdob nebo zdobení skleněných koulí. Památník Josefa Lady v Hrusicích připravil dílnu na 13. prosince. Muzeum Kolín uspořádá ve stejný den mezigenerační adventní program s tvořením a povídáním pro děti i dospělé.
Středočeské muzeum v Roztokách chystá čtyři adventní workshopy pro dospělé pod názvem V objetí tmy. Umělkyně Lucie Králíková je zahájí 28. listopadu vyšíváním ubrusu rybími šupinami. Následovat bude 5. prosince program zaměřený na práci s hlasem, 12. prosince odlévání z vosku a 17. prosince předvánoční hostina.
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Kulturní program doplní adventní trhy a divadelní představení. Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře uspořádá designový trh Advent – Design – GASK s workshopy, divadlem pro děti a živou hudbou. V Roztokách se 6. prosince uskuteční trh Design Lock zaměřený na autorskou tvorbu.
České muzeum stříbra připravilo na 5. prosince na Hrádku řemeslné dílny, divadlo a program pro rodiny s dětmi. Vánoční trhy výrobků žáků základní a mateřské školy se budou 12. a 13. prosince konat v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
Na programu jsou také vánoční koncerty. V zámecké kapli v Nižboru vystoupí 5. prosince Hradní Duo, v kulturním domě v Rožmitále pod Třemšínem ve stejný den zazpívá jazzová zpěvačka Elena Sonenshine. O den později zahraje na Hrádku v Kutné Hoře Trio con grazia.
Na zámku v Roztokách zazní Vivaldiho Čtvero ročních dob v podání Akademie komorní hudby. Vánoční koledy i vlastní tvorbu představí 13. prosince v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy zpěvačka Yvetta Blanarovičová.
V kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí zazní ve stejný den vánoční písně Karla Gotta v podání Vojtěcha Dingy.