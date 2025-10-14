Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused podle něj lže a společně s dalšími obyvateli obce ho za nečinného přihlížení policie dlouhodobě šikanuje. Matouškovi hrozí za pokus o vraždu, za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví 12 až 20 let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Cítím se nevinen. Nepopírám, že na místě – v uvozovkách – činu jsem byl, nicméně jednalo se o nutnou obranu, bránil jsem se útoku. Rozhodně popírám, že by došlo k útoku na horní polovinu těla,“ řekl sedmapadesátiletý advokát u středočeského krajského soudu.

Obžaloba tvrdí, že Matoušek 10. září 2024 napadl v obci Hvozdnice v Praze-západ mladšího souseda, protože se domníval, že mu muž střílel po psech. Ve svém domě se ozbrojil historickou dýkou, došel za sousedem, který sekal trávu, a zaútočil, přičemž mířil na horní polovinu trupu a krk. Muž první dva údery vykryl rukou, takže ho Matoušek zasáhl nad ucho a do předloktí. Třetím úderem ho advokát trefil pod žebra, díky obranné reakci souseda ale rána nebyla hluboká. Poté Matoušek z místa odešel. Soused následně strávil několik dní v nemocnici.

„Představenstvo České advokátní komory pozastavilo k 20. prosinci 2024 JUDr. Matouškovi z důvodu jeho trestního stíhání výkon advokacie,“ uvedla mluvčí stavovského sdružení advokátů Iva Chaloupková.

„Obžaloba advokáta pro trestný čin vraždy je zcela výjimečná. Oba takové případy, o nichž byla ČAK informována, nesouvisí s výkonem advokacie,“ doplnila.

Matoušek v úterý u soudu uvedl, že neměl žádný plán, jen chtěl souseda donutit, aby přestal střílet po jeho psech. „Jaké prostředky byste použil vy? Policajti na to kašlou, vysmějou se mi do ksichtu a ještě provokujou. Šel jsem tam s tím, že pokud mě napadne, budu se bránit,“ řekl Matoušek soudci. O sousedovi hovořil jako o lidské zrůdě.

Advokát obšírně a velmi podrobně líčil veškerá příkoří, kterým údajně čelil jak ve svém původním bydlišti v Praze 9, tak ve Hvozdnici. Je chovatelem dobrmanů, po nichž podle něj od listopadu 2023 kdosi střílel diabolkami – podle něj právě soused.

Napadl ho po postřelení kojící feny, která se starala o štěňata, řekl. „Byl jsem naprosto zoufalej a především naprosto bezradnej. Věděl jsem, že to prostě musím vyřešit. Nenechám si od sociopata vyvraždit štěňata, o která jsem usiloval deset let, a nenechám zabít sebe,“ zdůraznil.

Podle Matouškovy verze na něj soused zaútočil jako první a on se jen instinktivně bránil. „Nůž jsem prostě držel, protože jsem ho potřeboval, protože jsem se bál. Pokud jsem ho zasáhl, tak rukojetí. Další průběh si přesně vybavit neumím. Stoprocentně ale vylučuju, že bych nůž držel čepelí dopředu,“ uvedl advokát. Soused v roli svědka popřel, že by psům ubližoval. Řekl, že Matoušek na něj zaútočil bez jakéhokoliv upozornění.

Už necelého půlroku před incidentem s dýkou Matoušek podle obžaloby vyhrožoval na ulici sousedově jedenáctileté dceři. „Vykřikl urážlivé oslovení a vyjádřil zájem usmrtit jejího otce,“ popsal státní zástupce Martin Suska. Matoušek to odmítl s tím, že daný den byl v Praze na lékařském vyšetření.

Kromě Matouška čelí aktuálně obžalobě z vraždy ještě pardubický advokát Pavel Jelínek, který si podle státního zastupitelství objednal kvůli rodinným sporům odstranění expartnera své dcery.

Z bývalých advokátů byl za pokus o vraždu loni pravomocně odsouzen Tomáš Přikryl, který při soudním jednání mrštil po svědkovi půlkilovou dlažební kostkou. V té době byl už z ČAK vyškrtnutý za jiné skutky.

14. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

