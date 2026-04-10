Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Brutální incident, který se odehrál minulý čtvrtek odpoledne v ulici Frýdlantská, má své pokračování u soudu. Agresor, kterého policie vypátrala díky pomoci veřejnosti, již čelí konkrétním obviněním.
„Neznámý muž z dosud nezjištěných příčin uchopil poškozeného, kterého velmi razantně hodil na zem, přičemž jej následně ještě několikrát velmi silně udeřil. Opakované údery byly směřovány především do oblasti hlavy,“ popsala v pondělí průběh napadení mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3
V pátek potvrdila, že zdravotní stav poškozeného se dosud nezměnil a je stále v ohrožení života.
Napadení se odehrálo krátce před 16. hodinou mezi vchody panelových domů. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové útočník poškozeného nejprve velmi razantně srazil k zemi a následně do něj bušil silnými údery, které směřoval především na hlavu. Napadený pětatřicetiletý muž utrpěl mnohočetné zlomeniny v obličeji a krvácení do mozku. Po převozu do nemocnice musel podstoupit akutní operaci a jeho stav zůstává vážný.
Rozhodnutí o vazbě a hrozba vysokého trestu
Policie v pátek potvrdila, že útočník (ročník 1990) již není na svobodě. „Šestatřicetiletý muž byl obviněn z trestného činu těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. V pátek dopoledne rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8 o jeho vzetí do vazby,“ uvedli policisté na sociální síti X.
Policisté prověřují také motiv celého činu, který dosud nebyl zcela objasněn.
„Pokud bude obviněný muž uznán vinným, hrozí mu odnětí svobody v délce až deseti let,“ uvedla v pátek Kropáčová. Policisté zároveň na sociálních sítích poděkovali lidem za spolupráci při pátrání, která byla pro dopadení podezřelého klíčová.
