Aktivní látka, která ještě výrazněji pomůže v onkologii, nové možnosti pro plastickou chirurgii anebo dokonalejší metoda analýzy defektů v solárních článcích. Také to dokáže dostat z laboratoří do byznysu unikátní projekt Akademie věd ČR (AV ČR). Most mezi vědou a investory akademici představili ve středu.

Výsledky vědy Nejvýkonnější zkapalňovač helia představili zástupci AV ČR a matfyzu. S využitím výzkumů pomůže i nová akciovka. | foto: AV ČR

Jde o akciovou společnost, která zásadně promění způsob, jakým se v Česku pracuje s výsledky vědecké práce. Praha je v rámci ČR výjimečná jak miliardami korun, které zde každoročně směřují do oblasti vědy a výzkumu, tak špičkovými vědeckými pracovišti, mezi nimiž AV ČR sehrává mimořádnou úlohu.

„Potenciál, který zde je, musíme podchytit a dostat do světa. Máme se stát mozkovnou, nikoli montovnou,“ zdůraznil Petr Střelec ze společnosti Thermo Fisher Scientific.

Světový lídr z Brna dál zdokonaluje pohled do mikrosvěta i zvyšuje zisk

Podporu v tomto směru slibuje také vláda. „Základem rozvoje musí být přidaná hodnota, věda a výzkum,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Excelentní výsledky laboratorních výzkumů ale samy o sobě nestačí, je třeba najít investora, který je posune do byznysu. Právě to představuje úkol pro zřízenou „akciovku“.

Most mezi vědou a byznysem

  • Sedm vědeckých pracovišť se stalo akcionáři nové dceřiné společnosti Akademie věd ČR. Vedle Střediska společných činností jde o Ústav chemických procesů, Ústav přístrojové techniky, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Ústav fyziky plazmatu, Ústav geoniky, Ústav molekulární genetiky a Hydrologický ústav.
  • Osm projektů je již vytipováno k licencování v rámci akciové společnosti AV ČR.
  • 60,2 miliardy korun směřovalo do vědy a výzkumu v Praze roku 2024.

„Vznik akciové společnosti ve stoprocentním vlastnictví AV ČR umožní profesionalizovat zakládání spin-off společností (samostatný podnikatelský subjekt založený ke komercializaci duševního vlastnictví, pozn. red.). Ty využívají naše výsledky a propojí je s podnikateli a investory,“ vysvětlil Radomír Pánek, předseda AV ČR.

Akcionáři se stalo Středisko společných činností AV ČR a sedm jejích vědeckých pracovišť. Zapojit by se postupně mohly další z pěti desítek ústavů AV ČR.

„Zásadní výhodou společnosti je, že pro další rozvoj technologií můžeme získat finance ze soukromých zdrojů. Akademie má totiž k tomu omezené finanční prostředky. Na větší testy, rozjezd firem nestačí,“ uvedla místopředsedkyně AV ČR Ilona Müllerová.

Inovace z laboratoří

Akademici na přípravě projektu pracovali několik let. „Plánujeme vytvořit robustní systém, jaký zatím v prostředí českých akademických institucí neexistuje, kde se vědecké výsledky mohou rychle přetavit v inovace využitelné v praxi – od medicíny přes energetiku až po digitální technologie,“ řekl Martin Smekal, vedoucí Centra transferu AV ČR, jenž stanul v čele akciové společnosti. Její výhodou je také to, že se vědci mohou soustředit dál na svou práci a nikoli na to, jak ji správně prodat.

Už to dávají i do piva. Vakcínu do něj vpašoval virolog, obešel regulace

Akciová společnost už zná také první projekty vybrané pro licencování. Půjde například o onkologicky aktivní látku, kterou vyvíjí Ústav chemických procesů AV ČR. Novou generaci antisér zkoumá Ústav molekulární genetiky AV ČR.

V balíku záměrů se nalézá také směsné činidlo pro úpravu vody z Hydrologického ústavu AV ČR či Kapalinový paprsek určený pro plastickou chirurgii Ústavu geoniky AV ČR.

Inkubační program, který propojí vědecké týmy a jejich technologie se strategickými partnery, je plánován na rok. Strukturován je od sestavení týmu přes přípravné práce až po založení společnosti. Na jeden projekt jsou přidělovány tři miliony korun.

Miliardy ve vědě a výzkumu

Propojování s investory řeší také další špičkové vědecké a vzdělávací instituce v Praze. Dohodu o vzájemné spolupráci na pět let například nedávno podepsali zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) s globální společností Lockheed Martin.

„Týká se pomoci akademickému výzkumu bezpilotních prostředků s vysokou manévrovatelností schopných létat v malých výškách v blízkosti překážek bez globální navigační podpory,“ uvedl k tomu Radovan Suk z FEL.

Čeští vědci ukázali „invazi“ nádorových buněk. V boji s rakovinou využili magnety

Ze studentského startupu se může stát úspěšný lídr v oblasti AI pro průmysl a zemědělství a spolupracovat s vysokou školou. To je příklad společnosti Datamole a Fakulty informačních technologií ČVUT (FIT). „Datamole je ukázkou úspěšného propojení akademické a podnikové sféry,“ uvedla Iva Macnarová z FIT.

Praha ve sféře vědy a výzkumu sehrává v rámci Česka výjimečnou roli. Potvrzuje ji také aktuální únorová analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ) Výzkum a vývoj v Praze v letech 2005–2024. V hlavním městě šlo v roce 2024 do této oblasti přes 60 miliard korun. Představovaly více než 40 procent republikových výdajů.

„Dominance Prahy není neobvyklá. Vysoký podíl pražských výdajů se vyskytuje po celé sledované období let 2005 až 2024,“ uvedla Jana Podhorská z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ. Věda a výzkum jsou také nepřehlédnutelným zaměstnavatelem, pracovalo v nich v Praze téměř 47 tisíc lidí.

