Akce Divadlo patří dětem v neděli v Příbrami omezí dopravu

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami bude v neděli opět patřit dětem. Návštěvníci se mohou těšit na program plný her, atrakcí či pohádek. Řidiči musejí počítat s dopravním omezením, zejména úplnou uzavírkou ulice Osvobození od 5:00. Autobusy pojedou po objízdných trasách, MHD bude po celý den zdarma, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
Devatenáctý ročník akce Divadlo patří dětem se koná od 9:00 do 18:00. Připraven bude program pro děti všech věkových skupin. Návštěvníci se mohou těšit na pohádky v kině i v divadle, pouťové atrakce, ukázky vojenské a policejní techniky nebo sportovní a zájmové aktivity.
Dějištěm akce bude i okolí kulturního domu a prostor před gymnáziem a plaveckým bazénem, proto jsou nezbytná dopravní omezení. Autobusové linky PID 395, 480, 482, 502, 506, 521 a 531 budou jezdit po objízdné trase Březnickou ulicí. Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky Příbram, II. poliklinika a Příbram, Na Cihelně. Náhradou bude zastávka Příbram, Nový rybník.
Příbramská MHD zdarma bude celý den zdarma. Od 8:30 do 17:30 bude navíc každou hodinu jezdit spoj Divadlo patří dětem ze zastávky Příbram, autobusové nádraží (ul. Čs. armády) od parkovacího domu na náměstí 17. listopadu. V opačném směru bude z náměstí 17. listopadu tento spoj vyjíždět v hodinovém režimu od 8:45 do 16:45, poslední pojede v 18:20.