Symbolický trest za krádež cenných knih. Historika usvědčila skrytá kamera

Jednasedmdesátiletý docent Aleš Pohorský, který patří mezi největší tuzemské znalce francouzské literatury 19. století, dnes k odvolacímu soudu nepřišel.

V minulosti se hájil tím, že si knihy v celkové hodnotě přes čtvrt milionu korun jen svévolně vypůjčil a donesl domů, protože pracoval na novém komentovaném překladu díla Francoise Reného de Chateaubrianda. Pak je prý chtěl vrátit.

„Nemám zapotřebí poškodit své jméno a pověst. Vychoval jsem dvě generace studentů, získal cenu akademických palem, kterou uděluje předseda francouzské vlády, přednášel jsem na Oxfordu i všech francouzských univerzitách,“ citoval ho začátkem roku web Hospodářských novin.

V lednu dostal u Obvodního soudu pro Prahu 1 za krádež historických knih peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun. S tím však nesouhlasil. O tři měsíce později nadřízený Městský soud v Praze jeho stíhání zastavil – měl za to, že dostatečným postihem pro pedagoga bylo trestní řízení.

Na popud nejvyššího žalobce poté případ zamířil k Nejvyššímu soudu (NS), který se stopnutým stíháním Pohorského nesouhlasil. Podle dovolací instance nebyly pro takový postup splněny podmínky – chyběla například dostatečná sebereflexe obžalovaného docenta, který se fakultě ani neomluvil.

„Svou obhajobu postavil v podstatě na tom, že je váženou osobou, která je jako vysokoškolský pedagog podle jakýchsi nepsaných pravidel k popsanému jednání oprávněna (uvádí, že knihy si neformálním způsobem půjčovali i jiní, postupem zaměstnavatele v podobě podání trestního oznámení se cítí dotčen), resp. by se u něj jakožto osoby vyššího věku mělo tolerovat. Z postoje obviněného tudíž nelze vyčíst, že by snad považoval za nesprávné v budoucnu obdobné jednání opakovat a že by se ho vyvaroval,“ napsal předseda senátu Nejvyššího soudu Josef Mazák do usnesení, kterým věc vrátil pražskému městskému soudu k novému rozhodnutí.

V kabinetu s knihami se zamkl

Knihy, z nichž řada nebyla určena k výpůjčce, si Pohorský nosil domů opakovaně, a to v době od konce prosince 2022 do února dalšího roku. Z regálu ve výšce skoro 2,5 metru si je bez dovolení bral tak, že si na stůl postavil židli.

Prázdných polic si následně všimli jeho kolegové a když pak zmizely další dvě publikace, umístili do knihovny skrytou kameru. Ta Pohorského při poslední krádeži natočila.

Nejvyšší soud označil docentovo jednání za „konspirativní a pokoutné“. V kabinetu se minimálně jednou zamkl a kolegyni pak sdělil, že se mu zasekl klíč. NS upozornil také na to, že docent odnášel knihy na přelomu a počátkem roku, zčásti v době pracovního volna, což znamenalo menší pravděpodobnost, že bude odhalen.

„Lze dodat, že způsob provedení svědčí o jisté promyšlenosti a že obviněný knihy neodcizil najednou, ale činil tak postupně (zjištěny byly tři samostatné útoky, ale poslední dva svědčí spíše pro odnášení knih po malých částech), v páchání skutku tak po jistou dobu pokračoval,“ stojí v usnesení Nejvyššího soudu.

Odvolací soud: Minimální trest je dostatečný

Docentův obhájce Ondřej Cibák se proti takovým závěrům dnes vymezil. Odmítl, že by jeho klient při „půjčování“ knih postupoval konspirativně nebo že by se k trestnímu stíhání stavěl s arogancí.

„Doufám, že úplně všichni vnímáme unikátní specifické okolnosti tohoto případu. Situace, že tady máme pana docenta, který na fakultě pracoval třicet let (letos v květnu pracovní poměr rozvázal, pozn. red.), specializuje se na konkrétního autora, potom si půjčí knížky, které se týkají této problematiky, aby zpracoval publikaci, což kopíruje jeho kariérní profil... Podle mě takový případ nemá obdoby. Ani v judikatuře nelze najít nic podobného... My všichni, co tady teď sedíme, jsme zajedno v tom, že není vůbec třeba vláčet pana docenta dál po soudech a ukládat mu jakýkoli trest,“ prohlásil před soudem advokát.

Odvolací senát s ním však zajedno nebyl. Rozsudek v části o vině z krádeže bez výhrad potvrdil, změnil jen trest. Přihlédl k aktuální finanční situaci Pohorského, který je nyní již v důchodu. Místo stotisícové sankce mu uložil jen symbolický peněžitý postih – dva tisíce korun.

„Trest ve výši 100 tisíc korun je nepřiměřený. Uložili jsme ho v minimální možné výši – ve dvaceti denních sazbách po 100 korunách. To odpovídá zákonným hlediskům i majetkovým poměrům pachatele,“ uvedl předseda senátu Pavel Benda.

Inventura na fakultě odhalila 38 chybějících knih, doma u Pohorského se však našlo jen 26 publikací. Docent odmítl, že z knihovny odnesl i zbývajících dvanáct svazků.

V bytě je dohledával až v souvislosti s nařízenou domovní prohlídkou. I to byl jeden z argumentů, který podle soudů vyvracel, že historik chtěl, jak tvrdil, knihy vrátit. Kdyby tomu tak skutečně bylo, měl by je připravené na jednom místě.