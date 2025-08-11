Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:32aktualizováno  18:41
Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku 2031. Nynější smlouva vyprší 20. května 2026.
Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském...

Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku. (28. července 2021) | foto: ČTK

Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském...
Inspekce z Galerie hlavního města Prahy v Moravském Krumlově posvětila zápůjčku...
Inspekce z Galerie hlavního města Prahy v Moravském Krumlově posvětila zápůjčku...
Originál jednoho z obrazů Muchovy Slovanské epopeje
Radní rozhodli na základě dohody s Johnem Muchou, Marcusem Jamesem Muchou a Nadací Mucha, z níž vyplývá, že dílo zůstane v Moravském Krumlově do té doby, než pro něj Praha zajistí stálou expozici. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) řekl, že rozhodnutí radních jej potěšilo.

Podle dokumentu, který dnes schválila rada, se umístění obrazů v Moravském Krumlově osvědčilo. „Technické podmínky uvedené ve stávající smlouvě a veškeré parametry ICOM (Mezinárodní rada muzeí, pozn. red.) jsou průběžně dodržovány a pravidelné kontroly ze strany půjčitele - Galerie hlavního města Prahy - potvrzují dodržování všech standard spojených s expozicí národní kulturní památky,“ stojí v důvodové zprávě materiálu. Návštěvnost zámku po vystavení díla vzrostla podle zprávy zhruba dvojnásobně, loni tam zavítalo přibližně 33 000 lidí.

Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku. (28. července 2021)
Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku. (28. července 2021)
Inspekce z Galerie hlavního města Prahy v Moravském Krumlově posvětila zápůjčku Slovanské epopeje do zdejšího zámku. (19. července 2021)
Inspekce z Galerie hlavního města Prahy v Moravském Krumlově posvětila zápůjčku Slovanské epopeje do zdejšího zámku. (19. července 2021)
„Mám z rozhodnutí pražských radních velkou radost, epopeji je u nás dobře, vystavujeme ji v důstojných podmínkách,“ uvedl starosta Moravského Krumlova Třetina. Doplnil, že zájem o prohlídku letos stoupá a blíží se prvnímu roku po návratu díla do Moravského Krumlova. Cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro vystavení velkolepé Slovanské epopeje se v metropoli hledají od začátku minulého století.

Nový prostor, staré vášně a spory. V Savarinu otevře muzeum Alfonse Muchy

V 50. letech minulého století byl cyklus umístěn na zámek do Moravského Krumlova. Návštěvnost zámku po vystavení díla vzrostla podle zprávy zhruba dvojnásobně, jen loni tam zavítalo přibližně 33 tisíc lidí.

V roce 2001 Praha schválila záměr umístit epopej na pražském Výstavišti. K tomu však nedošlo. O devět let později pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje do Veletržního paláce. Rada to zdůvodnila špatným stavem zámku a na stěhování a vytvoření expozice uvolnila 25 milionů korun.

O několik týdnů později Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Od té doby trvají spory o její umístění a vlastnictví.

Praha může jednat o Slovanské epopeji v Savarinu. Soud zrušil předběžné opatření

Cyklus byl ve Veletržním paláci nakonec vystaven od roku 2012 do roku 2017. O čtyři roky později se vrátil zpět do Moravského Krumlova. Zatímco malířův příbuzný John Mucha v roce 2023 po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.

3. ledna 2019





