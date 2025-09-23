Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

Autor: kvel, ČTK
  14:02aktualizováno  16:08
Exekutor a jeho asistenti zasahovali v paláci Savarin v centru hlavního města. Podle informací iDNES.cz přišli v souvislosti s předběžným opatřením městského soudu, který firmě provozující expozici zakázal používat název Mucha Muzeum. Původní Mucha Museum, které existuje od roku 1998 v Panské ulici, se soudně bránilo tomu, aby byla nedaleko provozována výstava se stejným názvem, což fakticky představuje krádež identity, finanční ztráty a poškození dobrého jména.
Exekutoři zasahují v paláci Savarin, kvůli sporu o název Mucha Muzeum. (23....

Exekutoři zasahují v paláci Savarin, kvůli sporu o název Mucha Muzeum. (23. září 2025) | foto: iDNES.cz

Exekutoři zasahují v paláci Savarin, kvůli sporu o název Mucha Muzeum. (23....
Fotografie Alfonse Muchy.
Zmenšené kopie Slovanské epopeje.
Marcus Mucha.
13 fotografií

Naposledy u Městského soudu v Praze uspěl v polovině srpna Sebastian Pawlowski, který stojí za expozicí v Kaunickém paláci v pražské Panské ulici. Soud z jeho podnětu uložil expozici v Savarinu zdržet se užívání ochranné známky Mucha muzeum.

Následovalo uložení pokuty 100 tisíc korun a exekuční příkaz Městského soudu v Praze, který má redakce iDNES.cz k dispozici. Podle něj je ve věci nařízena exekuce prodejem movitých věcí.

Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

Expozice v Savarinu zůstává podle zástupkyně Nadace Mucha Simony Kordové pro veřejnost otevřená. „Dnešní zbytečná návštěva exekutorů byla pouze šikanou a divadlem pro média, ostatně exekutoři nakonec ani nebyli uvnitř muzea. Přišli si sepsat movitý majetek pro pouze případný výkon rozhodnutí v zanedbatelné částce 9861,50 Kč, což jsou jimi aktuálně vyčíslené náklady na vedení exekuce,“ uvedla Kordová.

Návštěvu exekutorů v Savarinu Kordová označila za šikanózní a Mucha Trust se proti tomu hodlá bránit, protože svou povinnost splnil. „Vždy jednáme v souladu se zákony - na rozdíl od protistrany, která již měsíce ignoruje mnohem rozsáhlejší předběžné opatření soudu,“ doplnila Kordová.

Připomněla tak předběžné opatření, které Městský soud v Praze vydal v lednu a podle dřívějšího vyjádření žalobce se má Pawlowski a jeho firmy zdržet používání různých chráněných označení pro svou expozici v Panské ulici. I toto rozhodnutí má být předmětem soudní exekuce.

„Tato výstava v paláci Savarin klame veřejnost tím, že vyvolává falešný dojem, že se jedná o Mucha Muzeum. Není proto překvapivé, že falešné Mucha Muzeum v paláci Savarin dnes navštívil exekutor, který bude prosazovat předběžné opatření soudu. Všem je jasné, že se nejedná o nic jiného než o krádež identity,“ řekl k návštěvě exekutora Pawlowski.

Obě muzea od sebe dělí zhruba sto metrů a řada návštěvníků si je kvůli podobnému názvu často plete, čímž může docházet k ekonomické újmě.

Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

Soudkyně Jana Přibylová v usnesení z června uvedla, že žalovaná strana využívá dobrou pověst konkurenta a zneužívá výsledky jeho dlouholeté práce, což naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže.

Firma se bránila licencí získanou od nadace Mucha Trust, soud však námitku odmítl s tím, že i chráněná značka může být zneužita, pokud dochází k parazitování a záměně.

