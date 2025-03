Zvířata chovala i přes zákaz, hlavně ostré psy. Soudy ženu poslaly do vězení

„Paní obžalovaná neustále chová nějaká zvířata, ačkoliv není schopná jim zabezpečit odpovídající podmínky. Nemá na to náhled. Domnívá se, že se o ta zvířata stará perfektně a že jim poskytuje řádné zázemí. Šetření správních orgánů i policie však svědčí o opaku,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Zuzana Zápalková.

Připomněla, že s ohledem na absenci chovatelské sebereflexe byl Večerkové v minulosti uložen pravomocný soudní zákaz pořizovat si další zvířata a pečovat o ně. Žena o tom věděla a měla nařízení respektovat, což však nedělala.

„Opakovaně soudní zákaz nerespektovala. Když jí byla zvířata zabavena, tak si pořídila nová. I v současné době je ve výkonu trestu pro dva skutky, jde také o maření zákazu chovu zvířat,“ doplnila soudkyně.

Podle obžaloby v závěru loňského roku – konkrétně nejméně v období od října do prosince – Večerková pečovala o černobílého středoasijského pasteveckého psa a žíhanou fenu kanárské dogy. Se psy ji viděli svědci, ale zachytily ji třeba také kamery v obchodním centru na Pankráci.

Šetření pak ukázalo, že žena měla zvířata v nevhodných podmínkách například v garáži v Pavlíkově ulici v Praze 4 nebo v areálu Pražských služeb, kde pracovala jako ostraha objektu.

Večerková se hájila tím, že psi nejsou její. Tvrdila, že patří muži, kterého učila, jak s nimi zacházet. Soudy nepřesvědčila.

„Tvrzení, že nebyla formální majitelkou psů neobstojí, protože ona byla ta, která se o zvířata starala, která je chovala v garáži a která je po zásahu policie předala útulku v poměrně zuboženém stavu, o čemž svědčí veterinární zpráva,“ podotkla předsedkyně senátu.

19. prosince 2024

Žalobkyně chtěla přísnější trest

Obhájce apeloval na soud, aby byl k ženě shovívavější. „Celý její život je založený na tom, že chce chovat zvířata. Je otázka, jak k tomu má stát přistoupit. Zdá se mi, že ad absurdum to může vést k situaci, že člověk v podstatě jen za to, že chová psy, bude doživotně stíhán a odsuzován. Myslím, že to není správné,“ prohlásil advokát.

Upozornil, že první zákaz chovu zvířat dostala žena před lety poté, co se ocitla v psychiatrické nemocnici a svůj zvěřinec svěřila člověku, který se o její mazlíčky nestaral. Za týrání pak byla potrestaná Večerková, což dodnes vnímá jako nespravedlnost.

Obžalovaná žena se středečního jednání účastnila prostřednictvím videokonference z věznice. Reagovala jen stručně, že se svým obhájcem souhlasí.

Státní zástupkyně se domáhala přísnějšího trestu. To, že Večerková dostala u obvodního soudu šest měsíců nepodmíněně, označila za příliš mírné.

Odvolací senát nakonec rozhodl, že prvoinstanční rozsudek měnit nebude. Večerková, která má, jak zaznělo u předchozího soudu, v trestním rejstříku patnáct záznamů, si totiž v současnosti odpykává za obdobné prohřešky 18 měsíců odnětí svobody.

Nyní ji přibude dalších šest měsíců, což jsou v součtu dva roky. To je podle soudu dostatečný postih. „Celková délka trestu podle nás odpovídá škodlivosti jednání,“ uzavřela předsedkyně senátu. Verdikt je pravomocný.