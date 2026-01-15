Cestující v pražském metru v těchto dnech čelí nečekaným komplikacím a frustraci. Stačí jedna cesta a eskalátor se může i několikrát prudce zastavit, což potvrzují i přímá svědectví z terénu.
„Je to bizár, třikrát se to zastavilo během jedné jízdy,“ popsal svou zkušenost reportér iDNES.cz. Mezi lidmi na nástupištích je cítit značná nervozita, nevěřícné kroucení hlavou či šokované tváře jsou v posledních dnech běžným obrázkem. Problém je o to palčivější ve stanicích, kde zcela chybí klasické pevné schodiště a lidé jsou na funkční technice plně závislí.
|
Oprava podchodu na zlínském náměstí Práce pokračuje, město spustí eskalátor
„Ta situace je samozřejmě horší, podobných úrazů přibývá, ale to je specifikum zimního období,“ vysvětlila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.
Kromě fyzické námahy při zdolávání nehybných schodů představují náhlé zastavení i značné bezpečnostní riziko. I když mluvčí potvrdila, že zrovna ve čtvrtek konkrétní výjezd k pádu na eskalátorech nezaznamenali, obecný trend je varovný.
„Mechanické potíže se opakují každou zimu a většinou ty problémy přetrvávají až do jara kdy se posyp z ulic pomalu uklízí,“ uvedl k situaci mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
Právě drobné kamínky a nečistoty, které cestující na obuvi nanesou do útrob strojů, jsou hlavní příčinou záseků. Podobné potíže podle DPP hlásí většina stanic napříč sítí, velmi patrné jsou také na lince C.
|
Konec reklam. K eskalátorům v metru Jiřího z Poděbrad se plakáty už nevrátí
„Neexistuje žádná pomoc, jedinou cestou k nápravě je mechanická údržba, která se však musí provádět u každého stroje v různých intervalech,“ dodal Šabík.