AniDef chystá s projektantem rozšíření útulku, poslouží i psům z Kladenska

Spolek AniDef chystá s projektantem a architektem rozšíření útulku v obci Žim na Teplicku, poslouží i psům z Kladenska a dalších středočeských okresů. Práce by mohly začít příští rok na jaře. Prostory nahradí služby soukromého útulku Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku, který prověřují veterináři i policie kvůli podezření na týrání. Spolek už dříve vypsal sbírku, v ní avizoval dvě možnosti: rozšíření útulku, nebo nákup pozemku ve středních Čechách. Pro první možnost se vedení AniDefu nakonec rozhodlo, protože je rychlejší i levnější, odpověděla na dotaz ČTK jednatelka AniDefu Kateřina Řežábková.
Po rozšíření by kapacita útulku měla být 70 psů a 50 koček, vznikne veterinární ošetřovna, socializační a edukační prostory, moderní kotce a podobně. Spolek už také řeší potřebné souhlasy a povolení. "S obcí je to předjednané," uvedla Řežábková. Zároveň se podle ní útulek zaměří i více na osvětu a bude přístupný pro školní skupiny i rodiny s dětmi.
Sbírka na rozšíření útulku pokračuje, vybráno je téměř 17 milionů korun z potřebných 25. Přispělo přes 31.000 dárců. Původní uvažovaná částka byla vyšší, ale zahrnovala i nákup vhodného pozemku ve středních Čechách, který se ale spolku nepodařilo sehnat, i proto vybralo rychlejší variantu rozšíření současného.
Útulek Bouchalka byl do letošního roku v regionu jediný, Kladno a desítky dalších obcí s ním měly smlouvu, ale převážná část už spolupráci ukončila. Důvodem byla kritika ochránců zvířat včetně spolku Unie práv zvířat. O umístění zvířat do útulku rozhodují podle zákona obce. Krajská veterinární správa v útulku zjistila několik porušení zákonů. Detaily zatím neupřesnila, čeká na uplynutí všech zákonných lhůt pro vyjádření a námitky. Policejní prověřování také pokračuje. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už dříve ČTK řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat.