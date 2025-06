ANKETA: Jak hodnotí městské části Prahy současný stav Informačního systému stavebního řízení

Digitální podoba stavebního řízení, která byla spuštěna loni v červenci, stále není optimální. Stavební úřady a obce, které oslovila redakce deníku Metro, nadále upozorňují například na to, že systém je nepřehledný a obtížný.

Novela stavebního zákona vedla k programu s názvem Informační systém stavebního řízení (ISSŘ). Ten již od samého začátku vykazoval spoustu chyb, z nichž tou nejpodstatnější například bylo, že úředník nebyl v programu schopen dohledat nově podané žádosti o vydání stavebního povolení. Dále úřady a další odborníci upozorňovali, že proškolení pracovníků s programem bylo absolutně nedostatečné.

Kvůli nefunkčnímu systému tak byl loni na podzim odvolán z čela ministerstva pro místní rozvoj, které mělo digitalizaci na starosti, Ivan Bartoš (Piráti). Vláda pak rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a vypsala novou zakázku. Nynější ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) později uvedl, že audit digitalizace zjistil desítky problémů a resort pod vedením Bartoše mělo spuštění odložit. Nový systém digitalizace stavebního řízení má být hotový do roku 2028. Zatím mohou stavební úřady souběžně využívat původní lokální systémy a nové systémy v takzvaném bypassu. I toto dočasné řešení je stále pod palbou kritiky.

Marek Zeman, mluvčí MČ Praha 6

1) Jak momentální stav systému hodnotíte?

Aktuálně pracujeme v bypassu, systémy nejsou dostatečně propojeny ve smyslu předávání požadovaných statistických údajů. Vyžadují se po nás striktně formalizované úkony, tj. pokud řešíme např. výzvy k doplňování podkladů řízení telefonicky nebo e-mailem, nikde se to nezobrazí. Tím pádem může vzniknout dojem, že se v řízení nic neděje.

2) Kde vnímáte největší úskalí systému, s jakými problémy se stavební úřady v průběhu stavebního řízení potýkají?

Vnímáme snahu o zlepšení digitalizace stavebního řízení, což se projevilo zavedením bypassu. Stále však není dořešeno nahlížení. Nevíme, jaká bude reakce soudu.

3) Máte k dispozici například počet dokončených stavebních řízeních v prvním kvartálu loni a letos?

Statistické přehledy jsme nedělali

Šalek Martin, mluvčí MČ Praha 8

1) V jakém stavu podle Vás digitalizace stavebního řízení v současnosti je? Zlepšila se od loňského července nějak práce se systémy, nebo stále vykazuje řadu chyb, která Vám komplikuje, či zcela brání v práci?

V květnu 2024 jsme používali SW Vita. Nebyl sice úplně nejmodernější, ale fungoval a vycházel úředníkům vstříc, měl snahu automatizovat různé úkony a situace. V květnu 2025 můžeme používat stejný SW, ale celkově je s tím práce víc, neboť se k tomu musíme ještě zabývat prostředím ISSŘ. Otázka, zda se ISSŘ od července 2024 do současné doby zlepšil, tak odpověď je ano, zlepšil. Nicméně to nemá pozitivní vliv na práci stavebního úřadu, spíše naopak. Stavební úřad nyní pracuje ve stejném SW jako před rokem, jen má práci navíc s žádostmi uloženými od července 2024 a od ledna 2025 a žádostmi, které jsou podávány do portálu stavebníka a navíc pro jistotu i do podatelny úřadu, tzn. rovnou do spisové služby napojené na SW Vita a pro jistotu navíc i papírově na podatelnu. S elektronickou verzí projektové dokumentace se nepracuje.

2) Jak pomohlo zavedení tzv. bypassu? V jakých systémech převážně pracujete – v digitálních nebo v původních lokálních?

Legislativní bypass je účinný od ledna, je to jedna ze sedmi novel nového stavebního zákona a úředníci se musí neustále s novelami seznamovat a učit se je. Legislativní bypass nevyřešil legislativní problém spojený s podáním žádostí od července 2024 do ledna 2025, kdy jejich zpracování nebylo kvůli nefunkčnosti možné provést v ISSŘ a provádělo se nesprávně v SW Vita. Žádosti si úředníci tiskli na papír a dále zpracovali v SW Vita, kde i zpracovali rozhodnutí, které vytiskli a poslali, případně poslali elektronicky přes vlastní úřadovou spisovou službu. Jen výjimečně tyto úkony byly zpět nahrány do ISSŘ. Tento postup není legislativně správný a tzv. legislativní bypass bohužel nechal tento stav bez povšimnutí.

V SW Vita pracujeme z 98 procent, i SW Vita je digitální a z pohledu procesu je více digitální nežli ISSŘ. Žádosti přijaté v ISSŘ se automaticky nepřepisují do spisové služby, která je napojena do SW Vita, takže si to úředník musí kontrolovat a párovat ručně. S digitální verzí projektové dokumentace se pracuje přibližně v rozsahu 2 procent všech podání.

3) Jaké nejčastější chyby nadále evidujete? Jak funguje komunikaci s MMR a řešení problémů?

MMR se snaží komunikovat. Poskytuje dlouhé seznamy otázek a odpovědí, které jsou smíšené jak z pohledu legislativy, procesu, tak technologicky. Aplikace takto poskytovaných informací do praxe je velmi komplikovaná a pomalá.

4) Odešli z Vašeho stavebního úřadu od spuštění digitalizace nějací pracovníci? Nabírali jste nějaké nové pracovníky?

Úředníci ze stavebního úřadu neodešli, hlavně proto, že jsme striktně neuplatnili postupy dle ISSŘ v roce 2024.