Aplikace pro Pražany zdarma. Které se nejvíc hodí pro život v metropoli?

Tereza Hrabinová
  14:02aktualizováno  14:02
Připravili jsme přehled aplikací, které se hodí pro život v metropoli. Ať už jste cyklista, který hledá volné kolo, věčný opozdilec lovící spoj na poslední chvíli nebo někdo, kdo nechce strávit půl dne hledáním otevřeného veřejného WC.
Nesnězeno splnilo svůj vytyčený cíl a již nyní působí ve všech krajích. (2. prosince 2024) | foto: Nesnězeno.cz

Oficiální představení vyhledávače tras nové generace v mobilní aplikaci PID...
Službu sdílených aut využívá mnoho mladých řidičů v Praze. (13. srpna 2021)
Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)
Moderní automat na jízdenky v tramvaji
Ještě před pár lety znamenala jízda městskou dopravou hledání drobných mincí a modlení, aby automat fungoval, za nervózních pohledů cestujících za vámi. Dnes stačí vytáhnout telefon a párkrát klepnout do displeje. A nejen to. Chcete vědět, kde stojí nejbližší sdílené kolo, kam odnést tříděný odpad, nebo radnici nahlásit výmol v asfaltu? Všechno zvládnete z jedné obrazovky.

Tramoji

Aplikace Tramoji je něco jako osobní kouč, který vás provází cestou na zastávku. Podle aktuální polohy spočítá, jak dlouho vám potrvá dojít k MHD, a rovnou ukáže, který spoj ještě stihnete. Nabízí přesný odpočet minut do nejbližšího odjezdu, ale i dalších spojů. Díky tomu víte, jestli má smysl přidat do kroku, nebo se můžete v klidu zastavit pro kávu.

Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T v Praze

Moje Praha – Odpady

Webová aplikace Moje Praha – Odpady usnadňuje Pražanům orientaci v třídění i samotném nakládání s odpady. Přehledně poradí, co patří do kterého kontejneru, jak často se nádoby vyvážejí, a konkrétní stanoviště můžete i ohodnotit.

Součástí je kalendář přistavení velkoobjemových kontejnerů na větší odpad či bioodpad. Po zadání adresy a typu odpadu mapa ukáže nejbližší termín i přesné umístění kontejneru.

Součástí aplikace je i přehled všech pražských sběrných dvorů včetně otevírací doby, aktuální návštěvnosti a informace, zda se na místě nachází Reuse Point, kde lze odložit věci k dalšímu využití.

VIDEO: V Praze otevřela nábytková banka. Darovat může každý, odvoz je zdarma

Nesnězeno

Nesnězeno dává druhou šanci jídlu i dalším produktům, které by jinak skončily v koši. Přes web a mobilní aplikaci propojuje restaurace, hotely nebo obchody se zákazníky. V nabídce se objevují přebytky z obchodů, nesnězená jídla z restaurací, hotelové snídaně, ale třeba i květiny nebo dekorace.

Podniky zde zveřejní balíček potravin se slevou 50 až 70 procent, uživatel si ho jednoduše koupí a vyzvedne přímo v provozovně. Aplikace zároveň podle polohy ukáže, které balíčky jsou nejblíž. Zákazník tak ušetří a zároveň pomáhá omezit plýtvání.

Projekt dnes funguje po celé republice, jen v Praze se už díky němu podařilo zachránit přes 240 tisíc balíčků.

WC Kompas

Každý to zná: jste ve městě a najednou nutně potřebujete toaletu. Aplikace WC Kompas vám ukáže, kde se nachází nejbližší veřejné WC, a rovnou přidá i informace o otevírací době nebo bezbariérovém přístupu.

Na online mapu je napojený i projekt WC karta. Je určen lidem s chronickými střevními onemocněními, stomikům, celiakům nebo pacientům po operaci střev. Držitelům karty umožňuje v případě akutní potřeby požádat o zpřístupnění neveřejné toalety, případně o přednostní využití veřejné toalety.

PID Lítačka

Pro Pražany je tahle aplikace něco jako osobní dispečer, jízdenkový automat, parkovací terminál i navigace v jednom. Umožní koupit jízdenku na MHD, naplánovat cestu třeba až do Kralup, a navíc ukáže i volná parkovací místa, takže se vyhnete zbytečnému kroužení kolem bloků.

PID Lítačkulze používat i bez registrace, ale pokud si účet vytvoříte, jízdenky se vám ukládají. Takže když vám telefon spadne do Vltavy nebo ho necháte v taxíku, stačí se přihlásit na novém zařízení a své jízdenky tam najdete.

Cestování bez zmatku

  • Aplikace PID Lítačka nabízí aktuální informace o odjezdech, příjezdech i zpožděních, upozorňuje na výluky i změny v jízdních řádech a naplánuje trasu včetně přestupů a zastávek.
  • Plánovač tras vám navrhne nejrychlejší cestu nejen MHD, ale i s využitím sdílených kol (Nextbike a Rekola) nebo carsharingu (CAR4WAY a také společnosti Anytime, Autonapůl a částečně i HoppyGo).

Jízdenky po ruce

  • V aplikaci si můžete koupit jednorázové jízdenky i dlouhodobé kupony pro všechna tarifní pásma PID. Po opakovaných stížnostech cestujících se aktivace jízdenek zkrátila na jednu minutu.

Parkování bez obcházení parkomatů

  • Pomocí aplikace lze pohodlně platit za parkování v Praze i Středočeském kraji. Zjistíte, kde je volné místo, můžete bezkontaktně zaplatit a parkování v případě potřeby prodloužit.

Mapa odjezdů, kol i aut

  • Na mapě snadno zjistíte, kde se váš spoj zdržel, jestli už není na dohled a jak se k němu nejrychleji dostat. Aplikace vás navede i ke sdíleným kolům, autům, parkovacím místům a automatům.

Změňte.to

Rozbitý chodník, nefunkční lampa nebo černá skládka, která se zabydlela za domem? Stačí vytáhnout telefon, problém vyfotit, přidat krátký popis a odeslat podnět přes aplikaci Změňte.to. Systém se postará o to, aby informace dorazila na správný úřad.

Můžete tam poslat podněty k opravám, pochvaly, připomínky nebo stížnosti v oblastech, jako je veřejná doprava, silnice a chodníky, úklid a zeleň, osvětlení nebo hodnocení úřadu. Pokud jde o havarijní stav, řeší se okamžitě, v ostatních případech dorazí odpověď do třiceti dnů.

Sdílená kola

Počet sdílených kol v Praze roste, parkování však nemá jednotná pravidla

Když před dvanácti lety vyjela firma Rekola do pražských ulic se šestnácti repasovanými darovanými koly a vizí, že městu chybí bikesharing, vypadalo to jako sympatický experiment. Po úspěšné sbírce na Hithitu už po městě jezdila stovka růžových bicyklů. Dnes mají Rekola flotilu zhruba 1 300 kol a 100 elektrokol.

Vedle Rekol působí v Praze také Nextbike a společnost Lime, která nabízí kolem 250 elektrokol. Princip je jednoduchý: kolo si odemknete naskenováním QR kódu a po jízdě ho vrátíte na vyznačeném místě.

V aplikaci PID Lítačka navíc můžete využít dvakrát denně 15 minut jízdy zdarma a držitelé karty MultiSport mají nárok na dvě šedesátiminutové jízdy denně.

Oficiální představení vyhledávače tras nové generace v mobilní aplikaci PID...

Sdílená auta

Vlastnit auto v Praze často znamená boj o parkovací místo, obavy z odřených dveří a také mnoho hodin v servisu. Přitom díky husté síti MHD se nabízí auto využívat jen tehdy, kdy ho opravdu potřebujete – a právě k tomu slouží carsharing.

V Praze funguje hned několik služeb sdílených aut, která si jednoduše pronajmete přes mobilní aplikaci. Stačí si vybrat nejbližší vůz, odemknout ho telefonem a vyrazit. Mezi poskytovatele v Praze patří CAR4WAY, Anytime Carsharing, Bolt Drive, GreenGos elektrickými auty a Autonapůl.

Ceny se liší podle provozovatele, ale pro představu: u Anytime začínají na 0,99 Kč za minutu + 2,99 Kč/km, hodinová sazba od 49 Kč + 4,49 Kč/km a celodenní půjčení od 399 Kč + 4,49 Kč/km. Díky tomu se carsharing hodí na rychlý přejezd přes město i celodenní výlet za Prahu.

Službu sdílených aut využívá mnoho mladých řidičů v Praze. (13. srpna 2021)

Untappd

Pro milovníky netradičního piva existuje sociální síť Untappd, kde se o tomto nápoji ve velkém diskutuje. Snadno tak zjistíte, jak asi chutná konkrétní speciál z minipivovaru, ještě než si ho objednáte.

Aplikace vám ukáže nejbližší podniky s nabídkou zajímavých piv. Některé hospody zveřejňují aktuální čepované kousky přímo v aplikaci. Tam, kde online menu není, vám poradí zkušenosti ostatních návštěvníků – jednoduše se podíváte na hodnocení, co se tu pilo a jak to chutnalo.

GoOut, Kudy z nudy, SmartGuide

Praha nabízí nepřeberné množství akcí a míst k objevování. Lépe se v nich zorientujete díky webovým a mobilním aplikacím.

SmartGuidefunguje jako digitální průvodce. Nabízí komentované trasy a zajímavosti, které vám ukážou město jiným pohledem a upozorní na detaily, které by vám možná jinak unikly.

Pokud hledáte kulturní program, na GoOutnajdete tipy na koncerty, divadla, festivaly i výstavy. Kudy z nudypak nabídne kromě kulturních akcí také tipy na výlety, sportovní akce či méně známá místa, kam vyrazit na výlet.

