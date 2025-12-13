Aplikace Záchranka nově zavolá hasiče nebo policisty, nabízí i SMS zprávy

Jana Sobíšková
  12:12aktualizováno  12:12
Už nejen zdravotníky, ale také hasiče a případně policisty si nově mohou zavolat lidé v nouzi skrze mobilní aplikaci Záchranka. Nabízí na výběr dvě čísla: 155 a linku 112. Pokud v konkrétní situaci nelze volat, aplikace umí člověka spojit s dispečerem jen formou zpráv. Tato funkce je nyní vylepšená – stejně jako při tísňovém volání se záchranným složkám odešlou i zdravotní údaje, které si uživatel vyplnil ve svém profilu.

V Praze využilo Záchranku v mobilu za poslední rok 6 430 lidí. Údaj je platný k datu 10. prosince 2025.

„Jedním z posledních případů byl úraz muže po pádu na kole. Jeho stav, který v Záchrance popsal svědek, se zprvu nezdál tak závažný. Když si operátorka vyžádala videohovor, ukázalo se, že situace je závažnější. Při běžném volání bychom místo obtížně identifikovali, jelikož se to stalo na cyklostezce. Aplikace ale pacienta přesně lokalizovala a posádka jela najisto,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Karel Kirs.

Údaje pošle jen Android

Při volání na linku 155 z aplikace dojde k odeslání datové věty s přesnou polohou a dalšími důležitými údaji z uživatelského profilu přímo na dispečink záchranářů. Při spojení s linkou 112 aplikace zprostředkuje pouze hovor, případně chat, pokud člověk zvolí tlačítko „nemohu mluvit“.

Hasiči a 112. Po stisknutí tlačítka SOS se objeví funkce „nemohu mluvit“. Pod číslem 112 je výběr situací a možnost zahájit chat.
Dispečink Hasičského záchranného sboru
Rozšíření aplikace Záchranka
Rozšíření aplikace Záchranka
23 fotografií

Informace o poloze volajícího se přenášejí prostřednictvím systému, který využívají ke zjišťování polohy i dispečinky složek integrovaného záchranného systému, ovšem osobní údaje volajícího se při kontaktování linky 112 nepřenášejí. Výjimku tvoří majitelé telefonu s operačním systémem Android s povoleným odesíláním SMS na pozadí.

Právě možnost „nemohu mluvit“ se změnila nejvíc. Při aktivaci a volbě linky 112 se zobrazí výběr obrázků s pěti situacemi, který byl vytvořen ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. Je to požár, dopravní nehoda, únik látek, záchrana osob či zvířat. Páté okénko slouží pro „jiný“ typ události. Následně je možné zahájit SMS chat.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nejčastěji řeší vyprošťování lidí, ať už z výtahů, nebo při dopravních nehodách, požárech a dalších akutních situacích.

Jen pro zvláštní případy

Stejně jako ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) může i linka 150 přijímat SMS zprávy. Na tom se nic nemění, ale podle ředitele pražských hasičů Luďka Prudila je taková komunikace zdlouhavá.

Rozhodněte se, čí pomoc potřebujete. Přes Záchranku se dovoláte i hasičům

„Tísňová SMS komunikace je delší, vyžaduje napsání zprávy z jedné strany, kdy občan třeba neohlásí všechno, co potřebujeme pro náš rozhodovací proces, tak se ho musíme dotázat zpětně další zprávou a on nám na to musí odpovědět, přitom jde o čas. Takže tuto komunikaci doporučujeme jenom ve velmi zvláštních případech, kdy člověk nemůže mluvit nebo je sluchově postižený, nebo při kriminálním činu, kdy byl například unesen a hlasem by se prozradil,“ přiblížil Prudil.

Aplikace u systémů Android tedy umožňuje SMS komunikaci zkrátit. Díky přednastaveným volbám se počáteční zpráva vytvoří podstatně rychleji, než kdyby ji člověk musel vyťukat přes klávesnici.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 zvolili tvůrci Záchranky ve spolupráci s hasiči proto, že je univerzální a právě hasiči ji mají ve své správě. Je proto možné přivolat si jejím prostřednictvím také pomoc policistů, byť ti s aplikací přímo nespolupracují.

Po pádu muže ze skály svědkyně využila mobilní aplikaci Záchranka

„Když občan ví, co ho tíží, doporučujeme, aby podle situace zvolil příslušnou tísňovou linku. Při zdravotním problému ať volá 155. Pokud má problém a neví, kdo by ho měl řešit, tak volat 112,“ poradil Prudil s tím, že všechna pracoviště IZS jsou propojená datově, pracují také na stejných mapových formátech, takže předání mezi nimi je rychlé.

V aplikaci se změnilo také rozmístění některých funkcionalit. „Například jsme zjistili, že lidé nám často klikají na tlačítko první pomoc, což je vlastně encyklopedie první pomoci, v domnění, že si přivolají pomoc, i když nad tím svítí tlačítko 150,“ přiblížil ředitel aplikace Filip Maleňák. Nyní je nabídka přehlednější.

