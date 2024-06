Aquapalace se roztančil v rytmu samby. Brazilské léto nabídne relax i zábavu

„Brazilskou atmosféru pocítí návštěvníci v celém areálu. Vodní svět nabídne denně animace s brazilskou tematikou pro děti každého věku. Chybět nebudou ani taneční večery nebo koncerty či autogramiády. Všechny naše restaurace a bary pak nabídnou vybranou brazilskou gastronomii a jedinečné míchané drinky, které si lze vychutnat i přímo ve vodě,“ zve Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.

Návštěvníci se tak ihned po vstupu de facto přesunou na slavnou pláž Copacabana. Takřka na každém baru bude k zakoupení například brazilský národní koktejl caipirinha.

„Brazílie je zemí s velice dlouhým pobřežím, více než sedm a půl tisíce kilometrů. Je radost vidět kousíček takové pláže i tady v Praze. Doufám, že návštěvníky to tu naláká vydat se naší zemi navštívit,“ říká brazilská velvyslankyně Sonia Regina Guimaraes Gomes.

Letní Silvestr

Co se týče programu, návštěvníci se mohou těšit třeba na DJ středy nebo na karnevalové taneční večery každý čtvrtek. Na 3. srpna je pak v plánu koncert dívčí skupiny Lollipopz a 15. srpna se uskuteční autogramiáda herců ze seriálu Zoo. Jedním z vrcholů programu o letních prázdninách bude akce s názvem Letní Silvestr, která se koná 31. července.

„Tradice této akce vznikla v době pandemie, kdy nás střídavě zavírali a otevírali. Jedno léto nás právě takhle otevřeli a my neměli tušení, jak to bude v zimě, a tak jsme nečekali,“ sděluje Horáková s tím, že v tento den bude mít Aquapalace prodlouženou otevírací dobu až do jedné hodiny ranní. Účastníky této akce čeká například laserová nebo ohnivá show v prostorách pláže.

Dotek Latinské Ameriky mohou návštěvníci zažít také při relaxaci. V rámci Saunového světa Aquapalace Praha obohatil nabídku o speciální divadelní a osvěžující rituály a v nabídce jsou také brazilské masáže a další procedury.